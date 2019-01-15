Türk Telekom, 5G şebekesini yapay zekâ teknolojisi ile yönetecek

Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom, 5G teknolojilerinde yapay zekâ uygulamalarını deneyen ilk Türk operatör olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada şirket, Nokia'nın yapay zekâ destekli dijital asistanı MIKA ve AVA bilişsel servisler platformunu kullanarak gerçekleştirdiği denemelerde makine öğrenmesine dayalı yapay zekâ teknolojilerini yeni nesil mobil ve sabit şebekeleri üzerinde başarılı bir şekilde test etti. Türk Telekom Ümraniye Teknopark'ta yapılan 5G teknolojilerinde yapay zekâ ve makine öğrenme uygulamaları ile ilgili etkinlik kapsamında Nokia Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti ve Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç'ın katılımıyla yeni nesil mobil ve sabit şebekeleri kapsayan iki farklı demo gerçekleştirildi.

İlk demoda katılımcılar, 2021 yılında yapay zekâ ve makine öğrenme kabiliyetleri ile donatılmış bir 5G servis yönetim merkezine götürüldüler. Burada, yoğun araç ve mobil kullanıcı trafiği olan bir meydanda, kaza, afet gibi olağandışı olaylar sonucunda anlık gelişen şebeke yoğunlukları karşısında yapay zekâ uygulamasının neler yapabileceği katılımcılara örnekli olarak gösterildi. Gerçekleştirilen ikinci demoda ise, yine 2021'de yeni nesil sabit teknolojilerin yönetildiği servis operasyon merkezine konuk olan katılımcılar, şebekeye bağlı müşteri terminallerinden aldığı verileri analiz eden yapay zekâ uygulamasının, terminal yazılımından kaynaklı yaşanması olası şebeke performans dalgalanmalarını daha gerçekleşmeden önlemesine tanıklık ettiler.

Her iki demoda da önceden öğrenilmiş olaylardan ve algoritmalardan hareket eden yapay zekâ, anlık oluşan şebeke performans dalgalanmalarına hızlıca en doğru çözüm önerileri sunarken aynı zamanda oluşması muhtemel saha problemlerini de önceden öngörerek proaktif çözüm önerileriyle şebeke performansını yüksek değerlerde tutmayı başardı.

"Yapay zekâ ile şebeke problemleri henüz oluşmadan önlenecek"

Yapay zekâ uygulamalarının 5G şebekeleri üzerinde olağandışı gelişen olaylar ve anlık etkilerine çok erken müdahale imkânı sağladığını belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Yapay zekâ teknolojisi, şebeke performansını ve müşteri deneyimini olumsuz etkileyecek gelişmesi muhtemel olayları henüz oluşmadan tespit ederek önlemeyi mümkün kılıyor. Nokia ile birlikte Türkiye'de ilk defa gerçekleştirmiş olduğumuz 5G ve yapay zekâ demoları ile bu teknolojilerinin şebekeler için ne denli büyük bir gelişim potansiyeli taşıdığını da göstermiş bulunuyoruz. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojilerinin şebeke yönetiminde kullanılması, verim artışı ile birlikte abonelere yüksek kalitede servis sunulması adına operatörlere önemli kolaylıklar sağlayacak. Yapay zekâ çözümlerini mevcut 4.5G şebekemiz üzerinde de test ederek geliştirmeye devam ediyoruz. şirket olarak sürdürdüğümüz çalışmalarımız ışığında yapay zekâ teknolojilerine bugünden hazır olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Her şey abonelerimize çok daha iyi bir müşteri deneyimi sunmak için" dedi.

Nokia Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti ise yapay zekâ karar destek sistemleri ile yönetilen akıllı şebekelerin değişen kullanıcı davranışları ve şebeke sistem performanslarından kaynaklı problemlerin giderilmesi için anlık parametrik ve fiziksel değişiklik önerileri sunarak şebeke operasyon ve bakım hizmetlerinin en üst seviyede sunulmasına imkân sağladığını belirtti.

Lavanti, “Şirketimiz, bu işbirliğinden gurur duymaktadır. Burada, Nokia'nın yapay zekâ teknolojilerinin Türk Telekom'un 5G mobil ve yeni nesil sabit şebekelerinin operasyon ve bakım hizmetlerine nasıl kolayca adapte edildiğini göstermiş olduk. Önümüzdeki dönemde de Türk Telekom'un ihtiyaçları doğrultusunda yeni yapay zekâ uygulamaları ve kullanım senaryoları geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.