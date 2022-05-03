Türk Telekom Akademi'den Girişimcilik Okulu

Türk Telekom Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT'un 10'uncu dönem eğitimleri başlıyor. Akademi, çalışanlarına kariyer ve gelişimleri için eğitim olanağı sunarken ‘Girişimcilik Okulu' çatısı altında girişimcilere eğitim desteği verecek.

Türk Telekom Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT'un 10'uncu dönem eğitimleri, Akademi Girişimcilik Okulu'nun da desteği ile verilecek. Bu kapsamda; PİLOT girişimleri, 5G teknolojilerindeki yeniliklerden yapay zekâya, artırılmış gerçeklikten strateji yönetimine kadar pek çok konuda operatörün deneyiminden faydalanabilecek. PİLOT hızlandırma programından bugüne kadar 91 girişim mezun oldu, 5'i PİLOT mezunu olan 10 girişime TT Ventures ile yatırım yapıldı. Operatörün PİLOT kapsamında bugüne kadar girişimlere yaptığı toplam nakit desteği 10 milyon TL'yi aştı.

"Amacımız; girişimci ekiplere şirketin yüksek teknoloji alanındaki bilgilerini sunmak"

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “PİLOT ile girişimcileri desteklemeyi, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve girişimlerle iş birliği yaparak onların müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı hedefliyoruz. PİLOT, yakın zamanda program yapısını değiştirerek yüzde yüz şirketin iştiraki olan TT Ventures ile güçlerini birleştirdi. PİLOT, bu değişimle birlikte her geçen gün girişimlere sunduğu destekleri de artırıyor. Bu yıl 10. dönem başvurularını aldığımız PİLOT'a kabul edilecek girişimlere TT Ventures'tan yatırım, Türk Telekom ile iş birliği, 100 bin dolara kadar nakit desteği, alanında çok güçlü kişilerden mentorluk, teknoloji ve altyapı gücü gibi pek çok imkan sunacağız. Operatörün Akademi Girişimcilik Okulu ile amacımız; girişimci ekiplere şirketin yüksek teknoloji alanındaki bilgi birikimi ve deneyiminden faydalanma fırsatı sunmak; onların yöntem ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra iş bağlantıları kurmalarını, yatırımcılara erişmelerini ve TT Ventures ile yatırım yaparak büyümelerini sağlamak” dedi.

PİLOT girişimleri ‘Girişimcilik Okulu' öğrencisi oluyor

PİLOT'un geçmiş dönemlerinde programa kabul edilen girişimler networking, fiyatlandırma, pazarlama ve satış, sunum teknikleri, vergi, hukuk, değerleme, Ar-Ge ve teşvikler ayrıca AWS de dahil olmak üzere birçok konuda alanında uzman kişi ve kurumlardan zengin içerikte birçok eğitim aldı. PİLOT'un 10'uncu dönemine kabul edilecek girişimler, Türk Telekom Akademi Girişimcilik Okulu'nun güçlü eğitim kadrosundan yararlanma fırsatı bulacak.