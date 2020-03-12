Türk Telekom CEO'su Önal: "2020'de 5,8 milyar TL'lik yatırım hedefliyoruz”

Kurumsal marka vaadini; ‘Değerli Hissettirir' olarak belirleyen Türk Telekom'un yeni reklam yüzü ise Kenan İmirzalıoğlu oldu.

Türk Telekom, temsil ettiği temel değerler doğrultusunda belirlediği kurumsal marka vaadini, düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Toplantıda konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, “180 yıldır bu topraklarda yaşayan insanlara hizmet sunan Türk Telekom'un her bir köşesine sinmiş, çalışanları dâhil tüm paydaşların paylaştığı ‘temel duyarlılık noktasını' ifade edebilmeyi hedefledik. Ve sihirli cümlemizi ‘Değerli Hissettirir' olarak belirledik. Bugünden itibaren Türk Telekom olarak yaptığımız her işte sözümüz, her ilişkide pusulamız ‘Türk Telekom Değerli Hissettirir' olacak. Türk Telekom'da çalışan herkes, Türk Telekom'dan hizmet alan her bir müşteri, Türk Telekom ile iş ortaklığı yapan her bir tedarikçi, paydaş kendisini artık daha değerli hissedecek” dedi

“Türk Telekom Değerli Hissettirir' söylemimiz de 17 değere işaret ediyor”

Teknoloji gibi dünyayı geleceğe taşıdıklarını vurgulayan Önal, “Geleceğin Türkiye'si için en ileri teknolojileri millî kaynaklarla geliştirmek ve ülkemizin ihtiyaç duyacağı yeni nesil teknoloji altyapısını kendi kaynaklarımızla sunmak için gece-gündüz çalışıyoruz. İşte bütün bunları yaparken de gücümüzü ülkemizden, bizi biz yapan değerlerden alıyoruz. Odağımıza insanı alarak geliştirdiğimiz ‘Türk Telekom Değerli Hissettirir' söylemimiz de 17 değere işaret ediyor. İnsan odaklılık, cesaret, dürüstlük, samimiyet, yalınlık, liderlik, yenilikçilik, çeviklik, genç ruhlu, heyecanlı, toplumsal bir meselesi olan, sosyal sorumluluk sahibi, geçmişiyle barışık, yerli ve millî, değerlere önem veren, üretken ve paylaşımcı” şeklinde konuştu.

"2020'de 5,8 milyar TL'lik yatırım hedefliyoruz”

Yeni dönemi, müşteri odaklılık üzerine inşa ettiklerinin altını çizen Önal, “Bugün, ülkemizin dört bir köşesine en iyi hizmeti sunmak için dur durak bilmeden çalışıyor, uçtan uca, köşe bucak yatırım yapmadık yer bırakmıyoruz. Türk Telekom'un altyapısı demek Türkiye'nin altyapısı demek. Bu bilinçle, 2020'de müşteri deneyimini daha da ön plana çıkararak millî teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Önal, “Fiber altyapıyı son 10 yılda 10 katına çıkardık. Sadece 2019'da 3,2 milyon yeni haneyi fiber internetle tanıştırdık. 5G'ye en hazır operatör konumundayız. 2020'de 5,8 milyar TL'lik yatırım hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak Kenan İmirzalıoğlu ile yaptıkları reklam anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Önal, “Şirketimizi 180 yıldır bu topraklarda var eden değerler nelerdir yolculuğuna çıktık. Bu yolculukta bir takım kavram karşımıza çıktı. Şirketimizi bunca zamandır, taşıyan kavramlar. Bu kavramlarla örtüşen Türkiye'deki yüzleri tanıdık doğal olarak. Bu yolculuk doğal yollardan Kenan beyle birleştirdi. Kendisiyle paylaştığımızda heyecanlandı. Bu projede olmak istedi. Ve o ruh beraberinde bir başlangıcı getirdi. 5G'nin temel taşıyıcısı fiber. Baz istasyonlarının yüzde 50'sinden fazlasını haberleştirmiş şirket olarak Türkiye'de 5G'ye en hazır şirket olarak biziz diyoruz. Bununla beraber bu süreçte bir takım test denemeleri oluyor. Hem hız da dünya rekoru kırdık, hem de sanal gerçeklik üzerinden canlı maç yayını yaptık. Bu tür testler 2020 yılında artarak devam edecek” diye konuştu.

Yeni reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu

Rol aldığı ilk Türk Telekom reklam filmi hakkında açıklamada bulunan Kenan İmirzalıoğlu, “Türk Telekom gibi Türkiye'ye değer katan, ülke tarihine tanıklık etmiş köklü bir şirketle bu yola çıkmış olmak bana büyük gurur verdi” dedi.