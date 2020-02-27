Türk Telekom, Darüşşafaka deplasmanından zaferle döndü

Türk Telekom, Darüşşafaka Tekfen'i uzatmaya giden maçta 80-77 mağlup etti ve ligde 10. galibiyetini elde etti.

Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Darüşşafaka Tekfen'e konuk oldu. Peş peşe üçlükler bularak maça başlayan Türk Telekom, T.J. Campbell ve Nick Johnson'un sayılarıyla 6. dakikada 15-9'luk üstünlüğü yakaladı. Sinan Güler'in dış atışlarıyla farkı kapatan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte sert savunma yapan Darüşşafaka, özellikle boyalı bölgede başkent temsilcisine alan şansı tanımadı. 14. dakika 30-29 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçilirken, ev sahibi ekip soyunma odasına 41-33 önde girdi.

Üçüncü çeyrek kıran kırana geçerken, farkı kısa sürede kapatan Türk Telekom, maça yeniden ortak oldu. Kylie Wiltjer'in çizgi dışından bulduğu sayılarla 9-0'lık seri yakalayan başkent temsilcisi Nick Johnson'un üçlüğü ile 45-45 eşitliği yakaladı. Üçüncü çeyrek 58-58 beraberlikle sonuçlandı. Final çeyreğinde Kylie Wiltjer'in üçlüğü eşitliği bozdu ve Türk Telekom'un öne geçmesini sağladı. Sert mücadelenin olduğu maçın son bölümünde iki takım da hücumda istediğini elde edemezken, daha çok faul atışlarından sayı kaydedildi. Çeyreğin son 3 dakikasına 70-65 önde giren ev sahibi ekibe Moustapha Fall'ın sayılarıyla yanıt veren Türk Telekom, skoru eşitledi ve maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatma bölümünde serbest atışları sayıya çevirerek avantaj yakalayan Türk Telekom, rakibinin üstünlük kurma çabasına izin vermedi ve mücadeleyi 80-77 kazanarak ligdeki 10. galibiyetini elde etti. Türk Telekom'da Kyle Wiltjer 21 sayı, 7 ribaund, Nick Johnson 16 sayı, 6 ribaund, 4 asist ile oynadı.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı

Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 7, Hamilton 7, Jones 9, Sinan Güler 12, Colson 16, Mahir Ağva 8, Berk Demir 12, Doğuş Özdemiroğlu 1, Lamb 5, Doruk Dora, Erkan Veyseloğlu

Türk Telekom: Johnson 16, Muhammed Mustafa Baygül 8, Fall 12, Wiltjer 21, Campbell 14, Harris 7, Akif Egemen Güven 2, Enes Berkay Taşkıran, Metin Türen, Şafak Edge, Polat Kaya

1. Periyot: 20-21

Devre: 41-33

3. Periyot: 58-58

4. Periyot: 70-70