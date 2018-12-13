Türk Telekom EuroCup'ta avantajı kaptı

7Days EuroCup'ın 9. hafta mücadelesinde ağırladığı İtalyan ekibi Trento'yu 84-77 yenen Türk Telekom gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Türk Telekom, 7Days EuroCup'ın 9. hafta mücadelesinde Ankara Spor Salonu'nda İtalyan temsilcisi Dolomiti Energia Trento ile karşılaştı. 12-2 geriye düşen Türk Telekom, Başantrenör Burak Gören'in molasının ardından toparlanarak pota altında Stimac ile sayı buldu. Landesberg'in skora destek vermesiyle farkı kapatan Ankara ekibi ilk çeyreği 22-19 geride tamamladı. İkinci çeyrekte özellikle savunmada diri bir görüntü çizen Türk Telekom, rakibini boyalı bölgeye yaklaştırmadı. Savunma ribaundlarında başarılı olan konuk ekip Toto Forray'ın hücumdaki üretkenliğiyle sayı üretirken, çeyreğin bitimine 4.04 kala Türk Telekom 35-34 öne geçti. Oyunun son bölümde Dustin Hogue'nin basketleriyle Türk Telekom devreye 45-42 geride girdi.

Çekişmeli mücadele üçüncü çeyrekte de devam etti. Skor üstünlüğü el değiştirirken, iki takım da sert savunma yaparak rakibini engellemeye çalıştı. Çeyreğin sona ermesine 4.38 kala 58-53 önde olan Türk Telekom, son 1.50'ye 61-61 beraberlikle girdi. Final periyodunda Türk Telekom, set oyunlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bir süre eşitlikle giden mücadelede Landesberg'in üçlüğüyle 72-75 öne geçen Türk Telekom son dakikalarda farkı açtı. Reggie Redding rakip savunmayı zorlayan oyunuyla Türk Telekom, mücadeleden 84-77 galip ayrıldı. Bu sonuçla 7 Days EuroCup'taki dördüncü galibiyetini alan Türk Telekom, bir üst tura çıkmak için avantaj elde etti. Sylven Landesberg 24 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

Euroleague'in One Team (Tek Takım) etkinlikleri kapsamında Özel Olimpiyat Türkiye sporcularıyla Türk Telekom One Team takımı, iki takım sporcularıyla birlikte sahaya çıktı. Devre arasında özel sporcular arasında mini bir gösteri maçı düzenlendi.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Piotr Pastusiak, Rain Peerandi, Clemens Fritz

Türk Telekom: Landesberg 24, Yunus Sonsırma 3, Gabriel 13, Campbell 3, Stimac 20, Redding 9, Ender Arslan 5, Metin Türen, Kaya Peker 7

Dolomiti Energia Trento: Marble 18, Pascolo 18, Craft 5, Gomes 16, Hogue 11, Mezzanotte, Forray 4, Mian 3, Lechthaler 2

1. Periyot: 22-19

Devre: 45-42

3. Periyot: 61-61