İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Telekom evindeki ilk maçını kazandı

ING Basketbol Süper Lig’de Türk Telekom, Darüşşafaka yenerek sahasındaki ilk maçı kazandı.

ING Basketbol Süper Lig'de Türk Telekom, Darüşşafaka yenerek sahasındaki ilk maçı kazandı.


Basketbol Süper Ligi'nde ertelenen ilk hafta mücadelesinde Türk Telekom, Darrüşafaka'yı ağırladı. Ankara ekibi devreye 34-30 geride girdiği müsabakayı 79-69'luk skorla kazanarak evindeki ilk karşılaşmadan galip ayrıldı. Türk Telekom'da Michael Eric 16, Kylie Wiltjer 15 ve Muhammed Baygül 14 sayı ile oynayarak takımını sırtladı. Daçka'da ise Gillon 13, Doğuş Özdemiroğlu 12 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.