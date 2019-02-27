Türk Telekom 'Güvenli Aile' uygulamasını Mobil Dünya Kongresi'nde duyurdu

Türk Telekom, çocukların dijital dünyada daha güvende olmaları için gereken denetimleri sağlayan Güvenli Aile uygulamasını Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC2019) duyurdu.

Türk Telekom, Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde, tanınmış dijital güvenlik çözümleri firması McAfee işbirliği ile geliştirdiği Güvenli Aile uygulamasını tanıttı. Türk Telekom Güvenli Aile, PC ve mobil cihazlar üzerinden dijital dünyaya bağlanan çocukların sanal ortamda güvende olmaları için gereken denetimleri sağlıyor. Çocuklar için uygun olmayan uygulamaları engelleyen bir çocuk kilidi içeren uygulama ile ebeveynler çocuklarının telefondaki etkinliklerini izleyebiliyor, ekran karşısında geçirdikleri süreyi kısıtlayabiliyor, dijital dünyada güvende olduklarından emin olabiliyor, uygulamada bulunan GPS telefon izleyicisi aracılığıyla çocuğunun o anki konumunu haritadan takip edebiliyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, McAfee işbirliği ile sundukları uygulamanın modern çağın kaçınılmaz bir ihtiyacı haline geldiğini belirterek şöyle konuştu: "Giderek daha mobil ve sosyal medya odaklı hale gelen dünyamızda çocuklarımız zamanlarının günde 4 saatten fazlasını telefon, tablet, oyun konsolu, bilgisayar ve diğer akıllı cihazlarla geçiriyorlar. Ebeveynler olarak hepimiz, bu süreyi azaltmak için çeşitli kurallar, kısıtlamalar, kimi zaman da yasaklar koyuyoruz. Bir yandan da çocuklarımızın internetin sakıncalı ve uygunsuz içeriklerine erişmelerinden, zararlı alışkanlıklar edinmelerinden, kötü niyetli kişiler tarafından kandırılmaları ve zarar görmelerinden endişe duyuyoruz. Türk Telekom Güvenli Aile paketi ile ebeveynlere bu konuda tam da ihtiyaç duydukları çözümü sunarak kendilerini rahat ve güvende hissetmelerini sağlamak istedik".

"Yasaklama çözüm değil"

Günümüzde her tür bilginin dijital ortamda bulunduğunu, bu yüzden yasaklamanın çözüm olmadığını hatırlatan Önal, ideal çözümün gelişmiş ebeveyn kontrol uygulamaları olduğunu belirtti.

Türk Telekom Güvenli Aile çözümünün Türkiye'de bugüne kadar sunulmuş en kapsamlı ve gelişmiş ebeveyn denetleme uygulaması olduğunu da sözlerine ekleyen Önal, uygulama hakkında şu bilgileri verdi: “Çocukların sanal ortamda güvenliğini sağlayan uygulamamız, hem mobil hem sabit internet üzerinden kullanılabiliyor. Sabit hatlardaki genel internet erişimini kısıtlamadan ebeveynlere sadece istenen cihazlar ve kullanıcılar için kısıtlama, kontrol ve denetleme imkânı sağlıyor. Ayrıca ‘Ailem Nerede' özelliği sayesinde ailelere çocuklarının o an bulunduğu yeri haritadan görme ve takip etme olanağı da sunuyor".

Yurt dışında da kullanılabilen Güvenli Aile uygulamasından Türk Telekom abonesi olsun olmasın herkesin yararlanabileceğinin altını çizen Önal, "Türk Telekom aboneleri dünyanın her yerinden Güvenli Aile hizmetimizden son derece avantajlı olarak yararlanabilecekler; bir kere üye olduktan sonra uygulamamızı sınırsız olarak tüm bilgisayar ve cep telefonlarında kullanabilecekler" diye konuştu.

Türk Telekom'un güvenlik çözümlerinin Güvenli Aile paketi ile sınırlı olmadığını da ifade eden Önal, "McAfee ile yapmış olduğumuz işbirliği neticesinde bireysel ve kurumsal abonelerimizin farklı ihtiyaç ve beklentilerine yönelik uygun fiyatlı güvenlik çözümleri sunuyoruz. Tüm güvenlik çözümlerimizden Türk Telekom abonesi olsun olmasın bütün vatandaşlarımız yararlanabiliyor” diyerek vatandaşların Türk Telekom güvenlik çözümlerini şirketin internet sitesinden de inceleyerek satın alabileceklerini ifade etti.

Türk Telekom Güvenli Aile Uygulaması ile yapabilecekler şöyle sıralandı;

"Aile Etkinliği Akışı - Cihaz kullanım istatistikleri ve geçmiş takibiyle ilgili çeşitli raporlar sunarak çocuklarınızın ne kadar süre ne ile meşgul olduğunu görüntülemenizi sağlar.

Ebeveyn Denetimleri - Uygun olmayan uygulamaları engeller, çocuklarınızın telefondaki etkinliklerini izler, çocuk kilidi koyar ve ekran karşısında geçirilen süreyi kısıtlar.

Aile İstekleri - Çocukların bir uygulamayı daha uzun süre kullanmak veya engellenmiş bir uygulamaya erişim talebinde bulunmak için izin istemelerine olanak tanır.

Ailem Nerede - Bağlı cihazları sayesinde çocuklarınızın her an nerede olduğunu bilmenizi sağlar.

Sınırsız Cihaz Koruması - Tüm Android, iOS ve Windows işletim sistemine sahip cihazlarda çalışır. Bir kez üye olduktan sonra farklı ve sınırsız sayıda cihaza yüklenerek koruyun".