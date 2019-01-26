Türk Telekom ikinci yarıya galibiyetle başladı

Türk Telekom, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16.
Türk Telekom, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 76-53 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başladı.
Salon: Ankara
Türk Telekom: Kenny Gabriel, Terrance Campbell Jr 15, Sylven Landesberg 11, Kaya Peker 8, Vladimir Stimac 5, Ender Arslan 9, Yunus Sonsırma 3, Polat Kaya 3, Nusret Yıldırım 10, Can Akın, Metin Türen 3, Redding 9
Başantrenör: Burak Gören
Adatıp Sakarya: Alp Karahan 9, Uğur Dokuyan 5, Bora Hun Paçun 6, Junior Etou 14, Burak Eşlik 4, Wilbekin 6, Edogi 9
Başantrenör: Ozan Bulkaz
1. Periyot: 23-13 (Türk Telekom lehine)
Devre: 43-27 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 60-45 (Türk Telekom lehine)