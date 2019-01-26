İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Telekom ikinci yarıya galibiyetle başladı

Türk Telekom, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16.

Türk Telekom, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 76-53 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başladı.



Salon: Ankara


Türk Telekom: Kenny Gabriel, Terrance Campbell Jr 15, Sylven Landesberg 11, Kaya Peker 8, Vladimir Stimac 5, Ender Arslan 9, Yunus Sonsırma 3, Polat Kaya 3, Nusret Yıldırım 10, Can Akın, Metin Türen 3, Redding 9


Başantrenör: Burak Gören


Adatıp Sakarya: Alp Karahan 9, Uğur Dokuyan 5, Bora Hun Paçun 6, Junior Etou 14, Burak Eşlik 4, Wilbekin 6, Edogi 9


Başantrenör: Ozan Bulkaz


1. Periyot: 23-13 (Türk Telekom lehine)


Devre: 43-27 (Türk Telekom lehine)


3. Periyot: 60-45 (Türk Telekom lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.