Türk Telekom ilk üç ayda 6,3 milyar TL gelir elde etti

Türk Telekom, 2020'nin ilk üç ayında yüzde 17 büyüme ile 6,3 milyar TL gelir elde ederek 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığını ikiye katlayan şirket 661 milyon TL net kârıyla 2020'ye sağlıklı bir başlangıç yaptı. Son on iki ayda net 1,7 milyon abone kazanan Türk Telekom'un toplam abone sayısı da 48,4 milyona ulaştı.

Türk Telekom, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 17 büyüme ile 6,3 milyar TL gelir elde ederken, 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştirdi. Güçlü gelir büyümesiyle Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı 47,2 oldu. Güçlü operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılması ile düşen finansal giderler sayesinde yılın ilk çeyreğinde Türk Telekom, 661 milyon TL net kâr kaydetti. Türk Telekom'un yatırım harcamaları da 2020'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 896 milyon TL'ye yükseldi.

Ümit Önal: “Yılın ilk çeyreğinde yüzde 17 büyüme kaydettik”

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, “Yılın ilk çeyreğinde özellikle sabit genişbant segmentindeki büyümenin katkısı ile konsolide gelirlerimiz, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17 büyüme kaydetti. Nakit akış yaratma kapasitemiz artmaya devam ederken, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin azalması, içinden geçtiğimiz bu olağanüstü durumda dahi öngörülebilir finansal giderler ve net kâr yaratmamıza olanak sağladı. Vergi öncesi net kârımız geçen yıla göre yaklaşık 4 katına çıkarken vergi sonrası net kârımız ise 661 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom olarak 2020'ye ‘sağlıklı' ve güçlü bir başlangıç yaptık” dedi.

“Güçlü bilançomuz ile kur risklerine karşı daha korunaklıyız”

2020 yılı birinci çeyreğinde, koruma işlemleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini ve aynı zamanda TL cinsinden borçlanma payını artırdıklarını da sözlerine ekleyen Önal, “Borçluluk seviyesindeki düşüş ve türev işlemlerin etkisi ile net açık yabancı para pozisyonumuz, halka arzdan bu yana en düşük seviye olan 225 milyon dolara gerilemiş bulunuyor. Diğer yandan, Net Borç/FAVÖK oranımız da aşağı yönlü seyrini sürdürerek son beş yılın en düşük seviyesi olan 1.38x seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu.

“2020 yatırım öngörümüzü yükselttik”

Yılın ilk çeyreğinde güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar kaydettiklerini aktaran Önal, “Bu sonuçlar neticesinde, FAVÖK için belirlemiş olduğumuz yıllık öngörümüzü ‘12,4 milyar TL'den ‘12,4 - 12,6 milyar TL' aralığına; yıllık yatırım öngörümüzü ise ‘yaklaşık 5,8 milyar TL'den ‘yaklaşık 6,4 milyar TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz” dedi.

“Süreç, internet kullanım alışkanlıklarını değiştirdi”

Sosyal izolasyon tedbirleri uyarınca evde kalınan bu dönemde dijital dönüşümün önemine tanık olunduğunu belirten Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mart ayı ortasından itibaren ülke çapında alınan önlemlerle çok sayıda faaliyetin online ortamlara taşınması, hem internet trafiğine yansıdı hem de üst paketlere geçişi hızlandırdı. Ortalama günlük sabit data kullanımı Şubat ayına göre, Mart ayında yaklaşık yüzde 20, Nisan ayında yaklaşık yüzde 45 artış gösterdi. Ayrıca sosyal izolasyon döneminde ‘Online İşlemler' uygulamamızı kullanan tekil abone sayısı son üç ayda 2 milyon artışla 19,8 milyona yükseldi.”

“Kesintisiz ve güvenli iletişim”

Önal, “Ülkemizin 81 ilinde 30 bini aşkın çalışanımız, yaygın ve güçlü altyapı yatırımlarımız, Türkiye'nin dört bir yanında 308 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağımızla kesintisiz ve güvenli iletişimi sağlamaya devam ediyoruz. Son 12 ayda 3,5 milyon artarak 22,6 milyona ulaşan fiber hane kapsamamız sayesinde trafiğin arttığı yoğun saatlerde dahi hiçbir kapasite sorunu yaşamıyoruz” dedi.

Toplam abone sayısı 48,4 milyona ulaştı

Yılın ilk çeyreğinde 563 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 48,4 milyona taşıdı. Sabit genişbant internet aboneleri, fiber abone sayısındaki güçlü büyüme ile 11,6 milyona ulaşırken sabit genişbant ARPU ilk çeyrekte 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık büyümeyi kaydederek yüzde 14 artış gösterdi. Fiber abone sayısı ilk çeyrekte, yıllık yüzde 22 artış ile 4,4 milyona yükseldi. Mobil abone sayısı 23,2 milyona yükselirken sabit seste 103 bin net abone artışı ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek net abone kazanımı kaydedildi.