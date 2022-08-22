Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace'te pedallar kupa için dönecek

Bisikletseverlerin heyecanla beklediği ‘Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' Türk Telekom ana sponsorluğunda bu yıl 17-18 Eylül tarihlerinde ikinci kez düzenleniyor.

Türk Telekom, spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor. Dünyada büyük ilgiyle karşılanan ve bisikletseverlerin heyecanla beklediği, ‘Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' Türkiye'de 2. kez Türk Telekom ana sponsorluğunda 17-18 Eylül tarihlerinde İstanbul Park pistinde gerçekleşecek. Bisiklet tutkunları 24 saat boyunca pistte pedal çevirecek, en uzun mesafeyi kat eden takımlar etkinlik için özel olarak tasarlanmış “Boostrace Kupası”nı kazanacaklar.

24 saat festival havası

Dünyanın en önemli irade ve dayanıklılık spor etkinliklerinden biri olan ve sporcuların 24 saat boyunca pedal çevireceği ‘Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace'te yarışmacıların büyük mücadelesine izleyenler de ortak olacak. Festival havasında gerçekleşecek yarışta sporcular için uzmanlar tarafından özel olarak planlanmış beslenme saatleri bulunurken, izleyiciler canlı müzik, özel şovlar, TT Prime ile açık hava sineması gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirecek.

Farklı kategorilerde nefes kesecek yarış

Sporcuların solo olarak ya da 2, 4 veya 6 kişiden oluşan takımlarla değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirecekleri ‘Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace'e bu yıl kurumsal takım kategorisi de ekleniyor. Yarışmacıların pistte kalma sürelerinin takımlar tarafından belirleneceği organizasyonda derecelendirme ve kazananlar kat edilen mesafeye göre 24 saatin sonunda belirlenecek. Yarış boyunca Intercity İstanbul Park yarış pistinde her takım için özel garaj ve loca alanları bulunacak. Bisikletseverler yarışı ve sıralamaları Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu üzerinden takip edebilecek.

Takımlarını oluşturan ve takım isimlerini belirleyen sporcular, ‘Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' yarışına 1 Eylül tarihine kadar istanbul24h.com adresine girerek kayıt yaptırabilecek.