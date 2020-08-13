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Türk Telekom, Kamar Baldwin'i transfer etti

Türk Telekom, 22 yaşındaki ABD’li basketbolcu Kamar Baldwin’i transfer etti.

Türk Telekom, 22 yaşındaki ABD'li basketbolcu Kamar Baldwin'i transfer etti.


Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Oyun kurucu mevkini güçlendirmek isteyen Ankara temsilcisi, 22 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Kamar Baldwin'i kadrosuna dahil etti. Apalache Lisesi'nde basketbol hayatına başlayan 1.85 boyundaki Baldwin, ikinci yılında maç başına 26.5 sayı ortalaması tutturarak takımının eyalet play-offlarında oynamasında katkı sağladı. Üniversitede Butler Bulldogs'u seçen genç oyuncu, Büyük Doğu Konferansı Ligi'nde ilk sezonunda 10.1 sayı, ikinci sezonunda ise 15.6 sayı ortalamasıyla mücadele etti. Son iki sezonunda birden fazla maçta 30 üstü sayıyla oynayarak ilk kez Büyük Doğu Konferansı Takımına seçildi.



Bu sezonki 8. transfer


Kamar Baldwin ile 8. transferini gerçekleştiren Türk Telekom, daha önce Muhammed Baygül'ün sözleşmesini uzatarak kadrosunda tuttu. Başkent temsilcisi, yerli rotasyonunda Galatasaray'dan Can Korkmaz'ı, Beşiktaş'tan Samet Geyik'i, Afyon Belediyespor'dan Erdi Gülaslan'ı ve son olarak Anadolu Efes'ten Göktuğ Baş'ı transfer etti. Geçtiğimiz sezonu İspanya Ligi şampiyonu ve Euroleague takımlarından Baskonia'da geçiren Micheal Eric'i alan Türk Telekom, transferde rotasını NBA tecrübesi olan oyunculara çevirerek oyun kurucu bölgesi için Tyler Ennis ile forvet pozisyonu için ise Sam Dekker ile sözleşme imzaladı.

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