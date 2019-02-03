Türk Telekom, MentalUP ile çocukların düşünme ve öğrenme becerilerini geliştirecek

Girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla yatırımlarını sürdüren Türk Telekom, çocukların düşünme ve öğrenme becerilerini geliştiren Türkiye'nin ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'a ortak oldu.

Girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla yatırımlarını sürdüren Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures aracılığı ile, inovatif eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin çocuklara yönelik düşünme ve öğrenme becerilerini geliştiren ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'a ortak oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, şirket olarak özgün fikirleri olan girişimleri Türkiye'nin dünyaya ihraç edeceği güçlü markalara çevirmek amacıyla girişimcilik ekosistemini her yönden desteklediklerini ifade ederek 2018 başında kurdukları TT Ventures ile büyüme aşamasındaki girişimlere daha profesyonel bir çizgide yatırım yapmayı sürdürerek ülke ekonomisine katma değer oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Yatırım için özellikle inovatif teknolojiler üzerine yoğunlaşan girişimleri tercih ettiklerini aktaran Er, MentalUP ortaklığı ile Türk Telekom'un eğitim alanında gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlarına bir yenisini daha eklemiş olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. MentalUP ile ilk tanışmalarının 2016 yılına dayandığını kaydeden Er, sözlerini şöyle sürdürdü:

Pilot'tan çıktı, yurt dışına açıldı; dünya markası olmaya hazırlanıyor

"2016 yılında Pilot girişim hızlandırma programımız kapsamında desteklemiş olduğumuz MentalUP, aradan geçen kısa süre içinde büyük mesafeler kat ederek çocukların düşünme ve öğrenme becerilerini geliştiren Türkiye'nin ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim platformu olmayı başardı. Üstelik bununla da yetinmedi, yurtdışına açılarak ülkemizi uluslararası arenada da başarıyla temsil etmeye başladı. Bu başarının kaçınılmaz sonucu olarak dünya çapında yatırım alan bu değerli girişimimizi yine yalnız bırakmadık ve MentalUP'a yatırımımızı sürdürdük".

Dijital satış kanallarında tüketiciyle buluşacak

Yapılan ortaklık anlaşması ile TT Ventures olarak MentalUP'ın yüzde 6,9 hissesini aldıklarını duyuran Fırat Yaman Er, "Çocukların mental gelişimi üzerinde faydaları kanıtlanmış MentalUP ürününü dijital satış kanallarımızda tüketicinin beğenisine sunacağız. Yine oluşturacağımız MentalUP özel içerikli internet paketlerimizi müşterilerimizle buluşturacağız. Çocuklarımızın zihinsel becerilerinin gelişmesi demek, daha başarılı bir neslin yetişmesi, Türkiye için daha iyi bir gelecek demek. Vizyonu Türkiye'yi geleceğe taşımak olan Türk Telekom, adına son derece yaraşır, anlamlı bir yatırıma imza attı. Amacımız benzer yenilikçi teknoloji girişimleriyle iş birliklerimizi çoğaltarak müşterilerimize sunduğumuz katma değerli servisleri arttırmak, girişimleri hızlandırarak ülkemiz ve sektörümüz için ekonomik fayda oluşturmak" diye konuştu.

Eğitim 4.0 ile geleceğin eğitim platformu MentalUP

MentalUP kurucu ortaklarından Emre Özgündüz, ortağı Reşit Doğan ile birlikte MentalUP'ı çocukların teknolojiyi faydalı yönde kullanırken aynı zamanda zihinsel gelişimlerine de katkı sağlamak amacıyla geliştirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Endüstri 4.0 ile beraber eğitimde de bir dijital dönüşüm söz konusu. Eğitim 4.0'a yönelik çalışmalar kapsamında dünyada oyun tabanlı öğrenme teknolojilerinin kullanımı hızla yaygınlaşıyor. MentalUP'ı bu yeni eğitim sisteminin ilkelerine ve hedeflerine uygun olarak geliştirdik. Çocuklar platform üzerindeki eğitsel oyunları sıkılmadan, severek oynarken çocuğun gelişimi de gün gün takip edilerek ebeveynlerine raporlanıyor".

200'den fazla okulda, 56 farklı ülkede kullanılıyor

MentalUP'ı 2016-2017 eğitim öğretim yılında itibaren kurumsal bir uygulama olarak ilköğretim okullarına sunduklarını aktaran Özgündüz, "Aynı sene internet ve uygulama mağazaları aracılığı ile ürünümüzü son kullanıcı ile de buluşturduk. Bugün MentalUP, 200'den fazla okulda kullanılan, 4 farklı dilde, 56 ülkede satışı yapılan bir uygulama haline geldi. 2 milyondan fazla indirildi. 70 binden fazla ücretli kullanıcısı var. 25 binin üzerinde yorum ve 5 üzerinden 4.8 puanlama ile kendi kategorisinde en popüler ve en sevilen uygulamalar içerisinde yer alıyor" diye konuştu.

Özgündüz: "MentalUP'ı tüm dünyada tanınan bir marka haline getireceğiz"

Kullanıcı memnuniyetini en üst seviyede tutmak için Yıldız Teknik Üniversitesi, University College London gibi önemli akademik kurumlardan bilimsel danışmanlık aldıklarını dile getiren Özgündüz, MentalUP'ın yeni yatırımcıları arasında, TT Ventures'un yanı sıra İdaCapital, Capria gibi yatırım şirketlerinin de bulunduğuna dikkat çekerek, “Pilot programına katıldığımız andan itibaren Türk Telekom'un desteğini her zaman hissettik. Bu desteği sağlam bir ortaklıkla da perçinlemiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni ortaklarımızın da destekleri ile MentalUP'ı çok kısa sürede çok daha güzel yerlere getirerek tüm dünyada tanınan bir marka haline getireceğiz" dedi.