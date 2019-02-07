Türk Telekom Pilot'un 7'nci dönemi için başvuru zamanı

Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı Pilot'un 7'nci dönemi için başvuru süreci 4 Şubat'ta başladı.

Türk Telekom'un teknoloji girişimlerini desteklemek, girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiği Pilot'un yeni başvuru dönemi 4 Şubat'ta başladı. Şirket, Pilot'un 7'nci döneminde iş birliği yapabileceği ve yenilikçi iş fikirleri olan teknoloji girişimlerinin başvurularını kurumun internet sitesinden kabul edecek.

Şirket olarak hedeflerinin yenilikçi girişimlerle iş birliği yaparak Türkiye ve sektör için ekonomik fayda oluşturmanın yanı sıra, girişimcilik ekosistemini geliştirmek olduğunu söyleyen Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, "Şirket olarak, Pilot kapsamında girişimcilere teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve çeşitlendirmek, ülkemize ve müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak için bu alandaki yatırım, çalışma ve desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Yapılan bilgilendirmede; eğitim ve sağlık teknolojileri, yapay zekâ, sanal/artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti ve siber güvenlik gibi alanlarda geleceği şekillendiren girişimlere Pilot kapsamında öncelikli olarak destek verilecek. Pilot'a kabul edilen girişimler 12 haftalık bir hızlandırma programına dâhil olacaklar.

Girişimcilere sunulan fırsatlar

Ayrıca; Pilot‘a başvuran girişimler; iş birliği potansiyeli, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, hedeflenen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı ve ekibin yetkinliği gibi kriterlere göre değerlendirilecek. Yapılan değerlendirmeler sonrası Pilot'a katılmaya hak kazanan her ekibe Türk Telekom'un sağladığı 125 bin TL nakit desteğinin yanı sıra, şirketin mentor ağına, şirketin iş bağlantılarına ve yatırımcı ağına erişim, çeşitli eğitimler, ofis alanı, teknolojik altyapı, girişimlerinin çeşitli mecralarda tanıtımı, mobil iletişim desteği ve şehir dışından gelen ekiplere konaklama imkânı gibi birçok destek sunuluyor. Girişimler, Türk Telekom iş birimlerinden kendi alanlarında uzman profesyonellerden ve girişimcilik ekosisteminden, başarılı diğer girişimcilerden ve müşteri görüşmeleri sonucunda müşterilerden aldıkları geri bildirimler doğrultusunda iş fikirlerini doğrulamak için çalışacaklar. Program sonunda ekiplerden doğrulanmış bir iş modelini esas alan "Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün" (MVP) ortaya çıkarmaları, geliştirdikleri MVP ve iş modellerini seçkin yatırımcıların katıldığı ‘Demo Day' etkinliğinde sunmaları bekleniyor.

56 girişime 3 milyon TL nakit destek

Mentorluk başta olmak üzere sağlanan diğer tüm faydalara ek olarak şirket, programa kabul edilen her girişime global standartlarda nakit desteği de sağlıyor. Türkiye'de bu şartlarda destek veren tek kurum olan Türk Telekom'un Pilot'tan bugüne kadar 56 girişim mezun oldu ve girişimler toplamda 3 milyon TL nakit desteği aldı. Bu 56 girişim, 2018 yılında toplam 280 kişiye istihdam sağlayıp, 24 milyon TL'lik ciro elde etti. Aynı zamanda Pilot'tan mezun olan girişimlerden 14'ü yatırım aldı.

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “Geçmiş dönemlerde böylesine başarılı girişimlere destek vermenin mutluğu ve gurunu yaşıyorum. Bu dönemde programımıza başvuracak herkese başarılar diliyorum ve henüz başvurmayanlara da acele edin diyorum” dedi.