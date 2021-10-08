Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival başladı

KüçükÇiftlik Park İstanbul'da kapılarını açan etkinlik, özel tadım ve ikramların yanı sıra, atölyeler, barista gösterileri ve ünlü sanatçıların konserleri ile sonbaharda şehre renk katıyor.

Türk Telekom'un markası Türk Telekom Prime'ın bu yıl sponsoru olduğu İstanbul Coffee Festival, KüçükÇiftlik Park İstanbul'da kahveseverleri ağırlıyor. Kahve ile ilgili yüzlerce markanın bir araya geldiği festivali kapsamında, tadımlar, eğitimler, atölye ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları yer alıyor. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden gelen kahve eksperleri, deneyim ve bilgilerini profesyonel katılımcılarla paylaşıyor.

Festival, nitelikli kahve ve yaşam kültürünü şehrin dokusuyla birleştirerek katılımcılara merkezinde kahvenin olduğu farklı bir festival deneyimi yaşatıyor. Gastronomi alanında İstanbul'un marka festivali olarak geçtiğimiz yıllarda da yoğun ilgi gören festival, gittikçe zenginleşen ve büyüyen bir kültürün taşıyıcısı olarak kahvenin birleştirici etkisini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Sonbahara renk katan etkinlik KüçükÇiftlik Park İstanbul'da 10 Ekim'e kadar devam edecek.

Festival programının detayları şöyle açıklandı:

08.10.2021 Cuma

2. Seans

16:00-17:00 Ars Longa

17:00-18:00 Ezgi Yelen

18:15-19:15 Burak Kut

09.10.2021 Cumartesi

1. Seans

10:00-11:00 The Golden Shore

11:00-12:00 The Abrakadabralar

12:00-13:00 Astrovelvet

13:00-14:00 Sattas

2. Seans

15:00-16:00 Elçin Orçun

16:00-17:00 Safiye

17:00-18:00 Fırat Akarsel

18:15-19:15 Can Bonomo

10.10.2021 Pazar

1. Seans

10:00-11:00 Vince The Moon

11:00-12:00 Hazi

12:00-13:00 Ece Barak

13:00-14:00Melis Fis

2. Seans

15:00-16:00 Kürşat Nayim

16:00-17:00 Ezgi Yelen

17:00-18:00 Ege Çubukçu

18:15-19:15 Gökhan Türkmen