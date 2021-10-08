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Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival başladı

Kahveseverlerin beklediği Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival başladı.

KüçükÇiftlik Park İstanbul'da kapılarını açan etkinlik, özel tadım ve ikramların yanı sıra, atölyeler, barista gösterileri ve ünlü sanatçıların konserleri ile sonbaharda şehre renk katıyor.



Türk Telekom'un markası Türk Telekom Prime'ın bu yıl sponsoru olduğu İstanbul Coffee Festival, KüçükÇiftlik Park İstanbul'da kahveseverleri ağırlıyor. Kahve ile ilgili yüzlerce markanın bir araya geldiği festivali kapsamında, tadımlar, eğitimler, atölye ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları yer alıyor. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden gelen kahve eksperleri, deneyim ve bilgilerini profesyonel katılımcılarla paylaşıyor.



Festival, nitelikli kahve ve yaşam kültürünü şehrin dokusuyla birleştirerek katılımcılara merkezinde kahvenin olduğu farklı bir festival deneyimi yaşatıyor. Gastronomi alanında İstanbul'un marka festivali olarak geçtiğimiz yıllarda da yoğun ilgi gören festival, gittikçe zenginleşen ve büyüyen bir kültürün taşıyıcısı olarak kahvenin birleştirici etkisini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.



Sonbahara renk katan etkinlik KüçükÇiftlik Park İstanbul'da 10 Ekim'e kadar devam edecek.



Festival programının detayları şöyle açıklandı:



08.10.2021 Cuma


2. Seans


16:00-17:00 Ars Longa


17:00-18:00 Ezgi Yelen


18:15-19:15 Burak Kut



09.10.2021 Cumartesi


1. Seans


10:00-11:00 The Golden Shore


11:00-12:00 The Abrakadabralar


12:00-13:00 Astrovelvet


13:00-14:00 Sattas



2. Seans


15:00-16:00 Elçin Orçun


16:00-17:00 Safiye


17:00-18:00 Fırat Akarsel


18:15-19:15 Can Bonomo



10.10.2021 Pazar


1. Seans


10:00-11:00 Vince The Moon


11:00-12:00 Hazi


12:00-13:00 Ece Barak


13:00-14:00Melis Fis



2. Seans


15:00-16:00 Kürşat Nayim


16:00-17:00 Ezgi Yelen


17:00-18:00 Ege Çubukçu


18:15-19:15 Gökhan Türkmen

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