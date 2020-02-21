Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi ile Türkiye'nin verisini koruyor

Türk Telekom, ülkenin verisini ve iletişim altyapısını Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi ile koruma altına alıyor.

Türk Telekom, kurumsal müşterilerine 10 yılı aşkın süredir yönetilir güvenlik servisleri sunuyor. Çalıştığı iş ortakları ve üreticiler ile telekom operatörleri arasındaki en büyük güvenlik çözüm ortağı olmamışının yanı sıra, 1.000'i aşkın müşterisiyle de Türkiye'nin en büyük siber güvenlik operatörü.

Ayrıca, Türk Telekom, ulusal güvenliğin de önemli bir unsuru konumunda. Türkiye'nin verisinin ve iletişim altyapısının siber tehditlere karşı korunmasında 7/24 kesintisiz olarak çalışan Siber Güvenlik Merkezi'ne büyük iş düşüyor. Kritik kurumların veri ve altyapılarının güvenliğini, Türk Telekom'un güvenlik ürünleri ile sağlanıyor.

Verilen bilgilere göre, Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi, Türkiye'deki en büyük izleme alanına ve en büyük kapasiteli DDoS koruma altyapısına sahip. Kamu ve yerel yönetimler ile orta ve büyük ölçekli kurumsal şirketlerin ihtiyaç duyabileceği tüm siber güvenlik hizmet ve ürünleri, yerel ve coğrafi yedekli olarak Türk Telekom tecrübesi, güvencesi ve kalitesi ile kurumsal müşterilerle buluşuyor.

Müşterilerine sunduğu uçtan uca bütünleşik güvenlik çözümleri; tamamen kendi omurgasında paylaşımlı network üzerinden sunduğu “Paylaşımlı Güvenlik Hizmetleri” ile bu yapılardaki hareketlerin 7/24 izlenmesi, ilişkilendirilmesi ve danışmanlık servislerini içeren tamamlayıcı çözümleri kapsayan “Siber Güvenlik Merkezi Yönetim Hizmeti”nden oluşuyor.

Günümüzde yaygın olarak karşılaştığımız siber atak çeşitlerinden birisini DDoS atakları oluşturuyor. Özetle DDoS; web siteleri, e-posta sistemleri, online ödeme sistemleri gibi internete açık sistemlerin karşılayabileceğinin çok üzerinde sahte bir yoğunluk oluşturulması ya da hedef sistemin kaynaklarının yüksek oranlarda tüketilmesi ile servislerin yayınını engellemek ve işlevsiz kılmak için gerçekleştirilen siber saldırılara deniyor. Türk Telekom, Türkiye'nin en büyük koruma kapasitesinin yanı sıra katmanlı koruma sunan DDoS Atak hizmetiyle hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen ataklara karşı sürekli koruma sağlıyor. Türkiye'nin ilk Cloud DDoS koruma hizmeti ile yurt dışından gelen ataklarda atak trafiğini yurt dışındaki temizleme noktalarına yönlendiriyor.

Müşterilerine siber güvenlik alanındaki en geniş ürün portföyünü sunmanın yanı sıra ürünlerine de her gün yenilerini ekliyor. Güvenlik duvarı, aktif savunma, gelişmiş tehdit önleme (Anti-APT), içerik filtreleme ve antivirüs hizmetleriyle network seviyesinde koruma sağlıyor. Paylaşımlı güvenlik hizmetlerine 2019 yılında eklediği Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) ile web uygulamalarında güvenlik tehdidi oluşturabilecek, erişilebilirliği etkileyecek zararlı içeriklere ve web sitelerindeki açıklara karşı müşterilerini koruyor.

Türk Telekom, siber saldırıların yol açabileceği geri dönülemez itibar hasarları ve ciddi maddi kayıpları önlemek, vatandaşların kişisel bilgilerini korumak ve ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için siber güvenliğe yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Yaptığı, bu yatırımlar sayesinde, yeni çıkan güvenlik ürün ve servislerini, dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi'nde müşterilerinin hizmetine sunuyor.