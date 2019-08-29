Türk Telekom Spor Kulübü'nde bayrak değişimi

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü'nde yeni yönetim belirlendi. Buna göre Yusuf Kıraç, Türk Telekom'un yeni başkanı seçildi.

Basketbol Süper Ligi'ne yeniden çıktığı ilk sezonda 7Days EuroCup'ta mücadele etme başarısı gösteren ve Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off oynayan Türk Telekom'da bayrak değişimi yaşandı. Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü'nün yeni Başkanı Yusuf Kıraç oldu.

Yeni yönetimde görev dağılımı

Buna göre yeni yönetimde; Saytekin Şentürk Asbaşkanlık görevini üstlenirken, Mustafa Eser Basketbol Şube Sorumlusu, Hamdi Ateş Basın Sözcüsü olarak görev yapacak. Yönetimde yer alan diğer isimler şöyle: Serhat Erkoç (Altyapı sorumlusu), Serkan Çağatay (Muhasip), Yavuz Yıldırım (Üye), Ali Emir Eren (Üye), Mehmet Beytur (Üye).

Yusuf Kıraç kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olan Yusuf Kıraç, Siemens ve Nokia Siemens şirketlerinde 12 yıl boyunca üstlendiği görevlerin ardından 2008 yılında NGN Grup Müdürü olarak Türk Telekom'a katıldı. 2010 yılında Network Direktörlüğü görevini üstlenen Kıraç, 2014 yılından 2017 yılına kadar Türk Telekom Teknoloji Grubu'nda, Çekirdek ve Taşıyıcı Şebeke Direktörü olarak görev yaptı. Kıraç, başta ETNO (Avrupa Telekomünikasyon Şebeke Operatörleri Birliği) olmak üzere telekomünikasyon alanında standartları belirleyen birçok uluslararası teknoloji konsorsiyumunun yönetiminde de yer aldı. Kıraç hâlen, Türk Telekom'da Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.