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Türk Telekom Stadyumu'nda 12. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu’nda 11 kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu'nda 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.


Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu'nda 11 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 4 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 11 maçta sarı-kırmızılılar 12, sarı-lacivertliler de 10 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maç ise 0-0 sonuçlandı.


Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:



2010-2011 Süper Lig


18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



2011-2012 Süper Lig


07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1



2011-2012 Süper Lig Süper Final


22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



2012-2013 Süper Lig


16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1



2013-2014 Süper Lig


06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0



2014-2015 Süper Lig


18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1



2015-2016 Süper Lig


13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



2016-2017 Süper Lig


23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1



2017-2018 Süper Lig


22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



2018-2019 Süper Lig


02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2



2019-2020 Süper Lig


28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

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