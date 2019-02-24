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Türk Telekom Stadyumu'nda çatı temizliği

Galatasaray ile Akhisarspor maçının oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’nun çatısındaki karlar temizlendi.

Galatasaray ile Akhisarspor maçının oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'nun çatısındaki karlar temizlendi.


Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Akhisarspor maçı öncesinde sarı-kırmızılı yetkililer karşılaşmanın olumsuz havadan etkilenmemesi için her türlü önlemi aldı. Karşılaşmadan günler önce zemine branda seren ve sahanın kardan etkilenmesine engel olan Galatasaray Kulübü, maçın başlamasına az bir süre kala stadın çatısında olan karları da temizledi. Çatıdan zemine kütle halinde düşen ve tehlike oluşturabilecek olan karlar için stadyum çatısına özel bir ekip çıkartan yetkililer, maç esnasında doğabilecek olumsuz durumları da engelledi.

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