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Türk Telekom Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı

Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadele öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadele öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.


Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde müsabakanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı. Soyunma odaları başta olmak üzere, maç günü kullanılacak olan basın toplantı salonu gibi kapalı alanlar ve yedek kulübeler uzman ekiplerce özel ekipmanlarla dezenfekte edildi. COVID-19 tedbirleri kapsamında soyunma odalarında sporcuların kullanımı için hijyen kitleri yerleştirildi.


Sağlık yönergeleri konusunda gerekli tüm tedbirler alınarak stadyum karşılaşmaya hazır hale getirildi.

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