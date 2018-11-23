Türk Telekom Stadyumu'ndaki seri 26'ya çıktı

Galatasaray, Konyaspor beraberliği ile ligde evindeki yenilmemezlik serisini 26'ya çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında A. Konyaspor ile berabere kalan Galatasaray evindeki yenilmezliğini devam ettirdi. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşma ile birlikte Süper Lig'deki 26. müsabakasından da mağlup ayrılmadı. Ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son mağlubiyetini 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya karşı 3-1 alan Aslan, daha sonra oynadığı 26 mücadeleden 22 galibiyet çıkardı, 4 kez de rakipleri ile yenişemedi.