Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbiyi 51 bin 578 seyirci izledi ve stadın seyirci rekoru kırıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu önemli mücadeleyi Türk Telekom Stadyumu'nda izlemeye toplam 51 bin 578 seyirci geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca takımlarını tezahüratlarla desteklerken, 2 bin civarı da siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

Bu derbide ayrıca Türk Telekom Stadyumu'nun seyirci rekoru kırıldı.