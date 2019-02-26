Türk Telekom ve Huawei'nin ortak çalışması ‘5G Bulut Dikey Sektör Uygulaması' dünyanın en iyileri arasında

Türk Telekom ile Huawei, 1 Şubat'ta sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı eğitim içeriklerinin erişimini 5G üzerinden bulut teknolojisini kullanarak uzaktan test etti. Türkiye'nin ilk 5G bulut uygulaması olma özelliğini taşıyan bu çalışma, Mobil Dünya Kongresi 2019'da Huawei tarafından, şirketin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında “En İyi 5G Bulut Dikey Sektör Uygulamalarından Biri” olarak gösterildi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, dünyanın önde gelen global bilgi ve iletişim teknolojileri çözüm sağlayıcılarından Huawei ile birlikte artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) tabanlı eğitim içeriklerine 5G'li bulut bağlantısı ile uzaktan erişimi test etti. Çalışma, sektörün en önemli buluşması olan Mobil Dünya Kongresi 2019 kapsamında Barselona'da Huawei'nin faaliyet gösterdiği ülkeler arasındaki ‘En İyi 5G Bulut Dikey Sektör Uygulamalarından Biri' olarak gösterildi.

Çalışma, 5G teknolojisinin sayısız kullanım alanlarından biri olan eğitime odaklandı. Bu çalışma ile Türk Telekom, AR ve VR teknolojilerini kullanarak; biyoloji, kimya ve elektronik gibi özellikle görsel deneyimlemeye dayalı konularda başarı sağlandı. Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT mezunlarından Nara Edtech tarafından sağlanan AR/VR içeriği ile 5G şebekesi üzerinden, çok düşük gecikme süreleri ile yüksek kalitede görüntü aktarımı gerçekleştirildi.

“Gururumuz ikiye katlandı”

Hayata geçirdikleri projeler ve gerçekleştirdikleri yatırımlar ile Türkiye'nin 5G gelişiminde kilit bir rol oynadıklarını belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Türkiye'nin ilk 5G bulut uygulamasını gerçekleştirmiş olmamızın verdiği gurur, uygulamamızın Huawei tarafından -En İyi 5G Bulut Dikey Sektör Uygulamalarından Biri- olarak gösterilmesi ile ikiye katlandı. Yeni nesil sabit ve mobil teknolojilerin eğitim sektörüne büyük katkılar sağlayacağına ve bu teknolojilerin aktif kullanımı ile ülkemize büyük verimlilik kazandırılacağına inanıyorum. Uygulamamızda kullandığımız AR/VR içeriğinin, girişim hızlandırma programımız PİLOT mezunlarından Nara EdTech tarafından sağlanmış olması da bizler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Gerçekleştirdiğimiz 5G üzerinden eğitim denemesi ile 5G alanındaki çalışmalarımızın küresel bir platformda tanınması ve dikkat çekmesi, Türk Telekom olarak bizi gururlandırıyor ve bundan sonraki süreçte de 5G'nin farklı kullanım alanlarındaki çalışmalarımıza devam etmek ve bu çalışmalarımızı ileriye taşımak için bize büyük motivasyon sağlıyor” dedi.

Yapılan şirket açıklamasına göre sabit ve mobil teknolojilerde Türkiye'ye ve kullanıcılarına en ileri teknolojileri sunmayı hedefleyen ve çalışmaları ile yatırımlarını bu yönde sürdüren Türk Telekom, bu hedef doğrultusunda hem yerel hem de global düzeyde dünyanın önde gelen şirketleri ile iş birliği yapıyor. Huawei ile olan iş birliğini Barselona'daki kongrede İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) TurkTech 1.0'ı imzalayarak güçlendiren şirket, 5G tabanlı ürün ve hizmetler geliştirerek, Türkiye'nin dijital dönüşümüne hız kazandırmayı ve Türkiye'ye en ileri teknolojileri sunmayı amaçlıyor.

Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany ise yaptığı değerlendirmede, “Türkiye'nin kalkınmasına daha büyük katkılar sağlamak adına bilişim teknolojilerinin kullanıldığı kentleşme, ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, enerji ve eğlence gibi alanlarda 5G ve ötesi teknolojilerin sunduğu inovasyona ihtiyacımız var. İşte bu yüzden Türk Telekom olarak, Huawei ile olan İyi Niyet Sözleşmemiz sayesinde 5G uygulama alanlarını geliştirmeyi, bu konudaki testleri hayata geçirmeyi ve nihayetinde şebekelerimizde uygulamayı hedefliyoruz” dedi.

Huawei Teknik Servislerden Sorumlu Global Başkanı Mr. Tang Qibing konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Huawei dünyanın dörtte üçüne, fayda odaklı ürün ve servisleriyle dokunan bir marka. Bunu yaparken de hem bireysel olarak insan yaşamının kalitesini artırmaya, temel iletişim ihtiyaçlarını en kaliteli şekilde karşılamaya ve hayati önem taşıyan birçok sektörde önemli değer teklifleri sunmaya odaklanıyor. Eğitim konusu da Huawei için en önemli gündemlerden bir tanesi. Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde farklı aktivitelerle, teknoloji ve eğitimin gençlerimize maksimum faydayı sağlayacak şekilde ulaşması için çalışıyoruz. Akademik birimler içindeki teknoloji laboratuvarlarımızda gençlerimizin en ileri teknolojiyle eğitim alması için katkıda bulunuyor, Ar-Ge merkezimizle, Türk mühendislerin geleceğin teknolojisini geliştirmesi için birlikte çalışıyoruz. Bu süreçte ülkenin önemli kurumları ile de iş birliği içine çalışıyoruz. Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği de gerek eğitim alanında sağladığı fayda gerekse 5G özelinde Türkiye'de hayata geçirilen segmentindeki ilk projelerden biri olması nedeniyle son derece önemlidir. AR/VR teknolojilerindeki gelişimi 5G'nin gücü ile birleştirerek, Türkiye'nin en büyük mobil operatörlerinden biriyle birlikte sunmak bizler için de gurur vesilesi oldu. Projenin hayata geçmesinde katkıda bulunan tüm ekiplere içtenlikle teşekkür ederim.”