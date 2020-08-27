Türk Telekom ve iştiraklerine Bilişim 500'den ödüller

Türk Telekom, Türkiye'nin önde gelen sektör araştırması Bilişim 500'ün ‘Türkiye Merkezli Üretici-Hizmet-İnternet Hizmeti', ‘Türkiye Merkezli Üretici-Hizmet' ve ‘Ankara Şirketleri İlk 10' kategorilerinde birincilik elde etti. Türk Telekom iştiraklerinden İnnova üç, AssisTT ise bir ödülün sahibi oldu.

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom ile iştirakleri İnnova ve AssisTT, Bilişim 500'de önemli başarılar kazandılar. Bu yıl 21'incisi düzenlenen Ödül Töreninde Türk Telekom, ‘Türkiye Merkezli Üretici - Hizmet - İnternet Hizmeti', ‘Türkiye Merkezli Üretici - Hizmet' ve ‘Ankara Şirketleri İlk 10' kategorilerinde birincilik elde etti.

Verilen bilgiye göre, şirketin bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcısı İnnova ise ‘Sistem Entegratörü ve İş Ortağı' ana kategorisinde ‘Danışmanlık', ‘Yılın İş Uygulamaları' ve ‘ERP Yazılım' kategorilerinde birincilik ödülünün sahibi oldu. İnnova ayrıca, Bilişim 500 genel sıralamasında (satış gelirlerine göre) 24'ncü sırada yer aldı. Şirketin çağrı merkezi şirketi AssisTT de ‘Türkiye Merkezli Üretici' ana kategorisinde ‘Yılın Dış Kaynak Kullanımı Hizmeti Kategori Birincisi' ödülüyle zirveye çıktı. AssisTT ayrıca Bilişim 500 genel sıralamasında (satış gelirlerine göre) 21'nci sırada yer aldı.