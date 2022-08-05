Türk Telekom ve Korea Telecom'dan iş birliği

Türkiye'nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden biri olan Türk Telekom ile dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Korea Telecom, geçtiğimiz Mart ayında GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde ön anlaşmaya vardıkları stratejik ortaklığı somutlaştırmak üzere adımlarını hızlandırdı. İki şirket, 5G ve start-up konularında iş birliği projelerinin yanı sıra medya/içerik alışverişini değerlendirmeyi öngören geniş kapsamlı bir anlaşmaya imza attıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Türk Telekom, Korea Telecom ile birlikte 5G alanında Ar-Ge çalışmaları yapacak ve bu çalışmaların ticarileşme sürecini birlikte yürütecekler. İki şirket arasındaki anlaşma, yeni start-up şirketlerinin keşfi ve ortak yatırım konularında da iş birliği yapılmasını öngörüyor. Ayrıca her iki şirketin yatırım yaptığı start-up şirketlerine ait çözümler de aktif olarak desteklenecek. İş birliği kapsamında ilk olarak Korea Telecom tarafından sağlanacak içerikler, Türk Telekom'un IPTV/OTT platformunda izleyicilerle buluşacak. Önümüzdeki dönemde karşılıklı içerik alışverişi gündeme gelebilecek.

İş birliğini değerlendiren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, “Bu yıl Mart ayında GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Korea Telecom ile imzaladığımız stratejik iş birliği anlaşması kapsamında somut adımlar atmaya başladığımızı duyurmaktan ötürü mutluyum. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi Korea Telecom ile 5G alanında ortak Ar-Ge projelerini hayata geçirme, çok değer verdiğimiz bir alan olan start-up'lar için yatırım çalışmaları ve TV platformumuz için içerik alışverişi noktasında heyecanlı bir yolculuğa başlıyoruz. Bu iş birliğinin çok başarılı sonuçlar doğuracağına inanıyorum” dedi.

Korea Telecom Grubu Dijital Dönüşüm Bölümü Başkanı Kyungrim Yoon şöyle konuştu: “Mart ayında imzalanan mutabakat anlaşmasının ardından iki şirketin medya/içerik, 5G ve ortak yatırım gibi daha spesifik iş birliği konularında hızlı bir şekilde iş birliği kararı almış olmasından çok memnunum. Gelecekte, iki ülke arasındaki 'stratejik ortaklığa' dayalı aktif iş birliği yoluyla başarılı sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapacağız.”