Türk Telekom ve Nokia'dan bulut tabanlı mobil erişim teknolojilerinde işbirliği

Türk Telekom, 5G'nin temel mimarilerinden olan Bulut Radyo Erişim Şebekesi (Cloud-RAN) teknolojisini deneyen ilk Türk operatör olduğunu açıkladı. Nokia iş birliği ile Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC2019) gerçekleştirilen demoda, yeni bulut mimari çözümünün sağladığı düşük gecikmeli yüksek iletişim hızı sayesinde katılımcılar 3 boyutlu yeni nesil video yerleştirme uygulamasını da deneyimleme imkânı buldular.

Türk Telekom, Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde, Nokia'nın yeni Bulut Radyo Erişim Şebekesi teknolojisini denedi. Düşük gecikmelerle yüksek kapasitede veri aktarımına olanak tanıyan ürünün demosunda yeni bulut mimari çözümleri, 3 boyutlu video yerleştirme tekniği kullanılarak tanıtıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın da katılımlarıyla gerçekleştirilen demoda, Nokia'nın Airscale Cloud-RAN mimarisi kullanılarak, uzakta bulunan bir kişinin yüksek kaliteli 3 boyutlu hareketli görüntüsü, bulunduğu ortamdan soyutlandı ve demo alanında bulunan cep telefonu ekranının kamera görüntüsü üzerine yerleştirildi. Katılımcılar, başka bir ortamda gezinen bu kişinin önceden kaydedilmiş görüntüsünü, demo telefonu ekranı üzerinden yanlarındaymış gibi görerek 'orada olma' hissi yaşatan bu yeni teknolojiyi deneyimlediler.

Gerçekleştirilen demonun ardından konuşan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Türk Telekom olarak, Türkiye'yi geleceğe bağlama vizyonuyla en yeni teknolojilerin ilk kullanıcısı ve uygulayıcısı olmayı sürdürüyoruz. Daha önce denenmemiş yeni altyapı çözümleriyle kullanıcılarımıza yeni imkânlar sunacak şekilde şebekelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün katılımcılara yaşattığımız deneyim ile yeni 5G bulut teknolojilerinin yakın gelecekte günlük yaşantımızı, iletişim, eğlence ve izleme alışkanlıklarımızı ne yönde değiştireceğine dair bir örnek sunmuş olduk" dedi.

Endüstri 4.0 için düşük gecikmeli yüksek boyutta hızlı veri aktarımı

Yeni 5G ve 4.5G destekli bulut mimari teknolojisi ile yapılacakların bununla da sınırlı olmadığını aktaran Kıraç şöyle konuştu: "Cloud-RAN teknolojisinin sunduğu yüksek erişim hızlarında düşük gecikme süreleri sayesinde, yakın gelecekte bizleri tümüyle konunun içine çekerek 'orada olma' hissi yaşatacak son kullanıcı uygulamaları hayatımızın sıradan bir parçası olacak. Bu sayede bir konferanstaki konuşmacıyı bulunduğumuz mekândaymış gibi görebilecek, bir konseri evimizde çalıyormuş gibi izleyebilecek, bir müzeyi gezerken tarihi bir sahnenin canlanmasına şahitlik edebilecek, bir stadyumda iken kaçırdığımız bir pozisyonun tekrarını bulunduğumuz açıdan izleme deneyimi yaşayabileceğiz".

Kıraç, "Türk Telekom'a yüksek bant genişliği ile düşük gecikmeli servisleri sunma imkânı verecek Cloud-RAN, sanal gerçeklik, iyileştirilmiş gerçeklik, video konferans alanlarında gerçeklik algımızı artıracak yeni 3 boyutlu servisler ile eğitim, sağlık, iş, endüstri, gazetecilik, eğlence gibi sektörlerde birçok yeni ticari uygulamanın hayata geçmesine zemin hazırlayacak. Kurumsal anlamda ise Endüstri 4.0 için hayati öneme sahip düşük gecikmeli ihtiyaçları karşılayacak uygulamaların önünü açarak üretim süreçlerinin hızlanması ve kalite artışına da imkân sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Nokia Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti ise yüksek kalite ve düşük gecikme ile hızlı veri iletimine olanak tanıyan bu sistemin arkasında Nokia'nın 5G Airscale radyo baz istasyonu ve AirFrame lokal veri işleme merkezi çözümlerinin bulunduğunu belirterek şunları söyledi: "Nokia olarak Mobil Dünya Kongresi'nde önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türk Telekom ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk Telekom ile birlikte düşük gecikmeli uygulamaların 4.5G ve 5G şebekelerinde gerçeğe dönüştürülmesine yardımcı olarak son kullanıcı deneyimini artıracak yeni ağ mimarileri üzerinde çalışıyoruz. Hızlı ve yüksek veri aktarımının kaçınılmaz olacağı yarının dünyasında doğal bir ihtiyaç haline gelecek Cloud-RAN çözümlerimizi Türk Telekom ile paylaşarak birlikte daha da geliştirmek bizi heyecanlandırıyor" diye konuştu.

Cloud-RAN Teknolojisi nasıl çalışıyor?

Bulut Radyo Erişim Şebekesi (Cloud-RAN) teknolojisinde, ayrı noktalarda bulunan baz istasyonlarının kontrol üniteleri, merkezi bir bulut ortamında toplanıyor. Böylece istasyonlar arasındaki koordinasyon ve senkronizasyon kabiliyetleri en üst seviyeye çıkarılarak baz istasyonu kapasitelerinin gerektiği yerlerde, ihtiyaç duyulduğu oranda dinamik ve paylaşımlı olarak kullanılması sağlanmış oluyor.