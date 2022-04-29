Türk Telekom, yenilenmiş ikinci el akıllı telefonları satışa sunuyor

Sektöre kazandırılan bu yeni iş modeli kapsamında; var olduğu her alanda herkese kendini değerli hissettirmeyi misyon edinen Türk Telekom, yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlara, faturalara ek 12 aya varan taksitler ve 1 yıllık garanti ile sahip olma imkânı sunuyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yenilenmiş ikinci el akıllı telefonları, mağazalarında müşterileri ile buluşturmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yenilenmiş akıllı cihaz kategorisinde satılacak ürünler, Türk Telekom mağazalarında ‘yeni gibi' ve ‘çok iyi' olarak kategorize ediliyor. Çok çeşitli modellerle satışa açılan portföy, ilerleyen tarihlerde yeni marka ve modellerin eklenmesiyle daha da zenginleştirilecek. 1 yıl yenileme merkezi garantisi altında piyasaya sunulacak ürünlerde herhangi bir arıza yaşanması durumunda ise müşteriler, ürünü satın aldıkları mağazaya veya yenileme merkezine başvurabilecekler.

5 bin TL'yi aşan yenilenmiş akıllı telefonlarda 6 taksit fırsatı ve yüzde 1 KDV avantajı

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Ticaret Bakanlığı'nın; cari açığın düşürülmesi, nitelikli, çevreci, güvenilir ve garantili yenilenmiş akıllı telefon arzının desteklenmesi ile tüketicilerin akıllı telefona erişiminin kolaylaştırılmasını hedefleyen bu projesi, sektör için büyük bir kazanım. Bizler de satış kanallarımızda müşterilerimize sunduğumuz yüzde 1 KDV fırsatı ile bu projeye avantajlı tekliflerle katılıyoruz. Bu yıl, müşterilerin akıllı cihazlarda çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak, ek avantajlar getireceğimiz yeni bir döneme girdik. Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar, Türk Telekom çatısı altında avantajlı fiyatlarla ve 12 taksite varan taksit seçeneklerinin yanında yenileme merkezi tarafından sağlanacak 1 yıllık garanti seçenekleriyle Türk Telekom mağazalarında sunuluyor” dedi.