Türk Telekom'da Abdullah Çevrim için saygı duruşu

Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden A Milli Takım'ın eski futbolcularından Abdullah Çevrim için saygı duruşunda bulunuldu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ile Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen ve son yıllarında spor yorumculuğu yapan Abdullah Çevrim için saygı duruşunda bulunuldu.