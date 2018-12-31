Türk Telekom'da yılın 'En'leri belli oldu

Türk Telekom'un dijital eğlence platformları Tivibu, Tambu ve Muud'da 2018 yılında kullanıcıların en beğendiği içerikler belli oldu.

Türk Telekom, Türkiye'nin yeni nesil dijital TV platformu Tivibu, Türkiye'nin yerli ve milli dijital klavyesi Tambu ve Türkiye'nin en sevilen dijital müzik platformu Muud'da 2018'in en çok beğenilen ve tercih edilen içeriklerini açıkladı. Muud'da 2018'de en çok Aleyna Tilki'nin 'Yalnız Çiçek' şarkısı dinlenirken Tivibu'da en çok 'Bizim Köyün Şarkısı' izlendi. Tambu'da ise kullanıcılar en çok 'Ay-Yıldız' temasını tercih ederken en çok paylaşılan içerik 'Türk Bayrağı' oldu.

Muud'da 2018 yılının en çok dinlenenleri belli oldu

Şirketin dijital müzik platformu Muud'da 2018 yılının en çok dinlenen şarkısı Aleyna Tilki'nin Emrah Karaduman ile düet yaptığı ‘'Yalnız Çiçek' şarkısı olurken, onu Mabel Matiz'in 'Öyle Kolaysa' ve Merve Özbey'in 'Vuracak' şarkıları takip etti. Yıl boyunca en uzun zaman zirvede kalan listesinin birincisi 'Beni Vur' ile Deniz Tekin, ikincisi 'Sen Olsan Bari' ile Aleyna Tilki, üçüncüsü 'Gömün Beri Çukura' ile Eypio oldu.

En çok dinlenen erkek sanatçı Edis, kadın sanatçı Simge

2018 yılının en çok dinlenen erkek sanatçısı Edis; en çok dinlenen kadın sanatçısı Simge oldu. Albümlerde ise çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen 'Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları, Vol. 1' zirveye çıkarken Edis'in 'An' albümü ile Mabel Matiz'in 'Maya' albümü ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Yılın en çok indirilen şarkısı Mabel Matiz'in 'Öyle Kolaysa' şarkısı olurken, müzikseverler 2018‘de en çok ‘Yerli Yeni' listesini dinlemeyi tercih etti.

Tivibu'da en çok komedi izlendi

Şirketin dijital TV platformu Tivibu'da yılın en çok izlenen filmi komedi türündeki yerli film 'Bizim Köyün Şarkısı' olurken, yerli film kategorisinde öne çıkan diğer filmler 'Deliha', 'Görümce', 'Deliha 2', 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?', 'Yol Arkadaşım', 'Aile Arasında', 'Kral Şakir Oyun Zamanı', 'Kolonya Cumhuriyeti' ve 'Ayla' oldu. Yabancı film kategorisinde ise sırasıyla en çok 'Karlar Ülkesi', ‘Suicide Squad: Gerçek Kötüler', 'İntikam', 'Şirinler', 'Deadpool', 'Sünger Bob Karaya Çıkıyor', 'Bolt', 'Devasa', 'İyi Kalpli Koca Adam', 'Çelik Yumruklar' filmlerini izlemeyi tercih etti. Film türüne göre bakıldığında ise 2018 yılında en çok izlenen tür komedi olurken, onu sırasıyla aksiyon-macera ve çocuk kategorilerindeki içerikler takip etti.

En çok tercih edilen tema, 'Ay-Yıldız' teması oldu

Kullanıcıların beğenisine sunulduğundan bu yana toplam 7,6 milyon defa indirildiği belirtilen ve 890 milyon defa kullanıldığı aktarılan Türkiye'nin yerli ve milli dijital klavyesi Tambu'da kullanıcıların en çok tercih ettikleri tema 1,2 milyon kişinin yüklediği 'Ay-Yıldız' teması olduğu açıklandı.En çok paylaşılan içerik 'Türk Bayrağı' olurken, onu 'Öptüm' ve 'Seni seviyorum' çıkartmaları takip ettiği, 55 bin 'evlilik teklifi', 99 bin 'çeyrek altın' gönderilirken 'gelin damat' 104 bin kez kullanıldığı bildirildi.

2018'de sabit ve mobil internet kullanımları da arttı

Sayıları yaklaşık 21 milyon olduğu belirtilen Türk Telekom mobil abonelerinin, 2018 yılında konuşma ve mobil veri kullanımında artış gözlendiği ifade edildi. Buna göre şirketin, abonelerini 2018 yılında da cep telefonları üzerinden en çok konuşturan operatör olduğu açıklandı. Ayda ortalama 469 dakika konuşan şirketin mobil abonelerinin en çok Mayıs ayında konuştuğu kaydedildi. Ayrıca, 2018 yılında şirketin evde ve işte internet abonelerinin aylık ortalama 86,5GB internet kullandığı, yıl içinde evde ve işte en çok internet kullanımının ise aylık 91,3GB ile Eylül ayında gerçekleştiği belirtildi.