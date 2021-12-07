İhlas Haber Ajansı

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Türk Telekom'dan 51 milyona teşekkür

Türk Telekom, 51 milyon müşterisinden insan manzaraları sunduğu yeni reklam filmi ile ekranlara geliyor.


İnsan odaklı yaklaşımıyla Türkiye'deki herkesi değerli hissettirmek için çalışan Türk Telekom, yeni reklam filmiyle 51 milyon müşterisine teşekkür etti. Reklamda Türkiye'nin 81 ilinde işte, okulda, evde, sokakta, hayatın her alanında farklı profillerdeki birçok kişinin Türk Telekom'u tercih ettiği vurgulandı.


Ali Ardıç'ın yönettiği reklamda, İstanbul'dan Van'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada, değişik yaş ve meslek gruplarından insan manzaralarıyla Türk Telekom'un kapsayıcılığı anlatıldı.

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