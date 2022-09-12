Türk Telekom'dan 5G'de yenilikçi hamle

Türk Telekom, 5G'de kritik öneme sahip zaman ve frekans senkronizasyonu çözümünü sağlayan teknolojiyi dünyada ilk kez şebekesinde kullanan operatör olduğunu duyurdu.

Türkiye'de dijital dönüşümün öncülerinden biri olan Türk Telekom, geleceği, 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre şirket, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Net Insight iş birliği ile hayata geçirdiği ‘Zaman Senkronizasyonu İletimi Çözümü'nü dünyada ilk kez şebekesinde uygulayan operatör oldu. Türk Telekom ve Net Insight'ın geliştirdiği bu patentli teknoloji çözümü, şebeke teknolojilerinde stratejik üstünlük sağlayacak.

Edirne'den Hakkari'ye uçtan uça minimum sapma

Yapılan açıklamaya göre, şirketin 5G için dünyadaki tüm mobil operatörlerin ihtiyaç duyduğu GPS'den bağımsız stabil senkronizasyon servisini sunma hedefiyle başlattığı çalışmaların test süreci başarıyla tamamlandı. Türkiye'de 20 noktada kurulumları gerçekleştiren şirket, zaman doğruluğu yüksek, merkezi bir senkronizasyon şebekesine sahip olurken, 5G baz istasyonlarına da senkronizasyon servisi sunabilecek. 5G için en yüksek zaman sapma değeri 1500 nano saniyeyken, şirketin canlı şebekesinden elde edilen ilk verilere göre, bu değer Türkiye'nin iki farklı bölgesinde 5 ile 45 nanosaniye arasında ölçüldü. Böylece, bu değerler hassas senkronizasyon bilgisinin şebeke donanımlarından bağımsız olarak Edirne'den Hakkari'ye kadar uçtan uca minimum sapma ile taşınabileceğini ortaya koydu.

“Verimliliği artıracak ve kaynak tasarrufu sağlayacak bir çözüm”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Türk mühendislerinin patentlerinden yararlanarak Net Insight ile birlikte geliştirilen, 5G ve ötesi teknolojiler için kritik öneme sahip yeni nesil senkronizasyon çözümünü canlı ağda uygulayan ilk operatör olduk. Mobil operatörler ve kritik zaman senkronizasyonu gereksinimi olan tüm sektörlerde maliyetleri düşürecek, servis sürekliliğini artıracak bu yenilikçi çözüm için küresel pazarda önemli bir potansiyel görüyoruz. 5G'nin senkronizasyon ihtiyacı için gereken 1500 nano saniye keskinliğin çok altında bir değere sahip olan ürünümüzle, senkronizasyon için gerekli tüm ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. Dünyadaki operatörler ve standardizasyon kuruluşları için uydu bağımsız çözümler geliştirmekten gurur duyuyoruz. Bu proje kapsamında, Türk mühendislerin geliştirme takımında olmasını önemsiyor ve iş birliği kapsamını genişleterek yerli üretim fırsatını da yakalamayı hedefliyoruz. Mühendislerimizin büyük başarısını yeniden tüm dünyaya göstererek, ülkemizi uluslararası arenada da en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Net Insight CEO'su Crister Fritzson ise, Türk Telekom ile mobil operatör ağlarına uyarlanacak teknolojiler geliştirme konusunda uzun ve faydalı bir iş birliğine imza attıklarını dile getirerek, “Net Insight ve Türk Telekom'un 5G ağları ve zaman senkronizasyonu alanında güçlü ve benzersiz bir yetkinlik ve deneyime sahip olduğunu belirtmek isterim. Dünyada ilk kez Türk Telekom şebekesinde çalıştırılan bu çözümün 5G'de çığır açacağına, küresel ölçekte büyük ve önemli bir pazar potansiyeline sahip olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

5G ve sonrası teknolojiler için önemli bir adım

GPS/GNSS uydularına bağımlılığı bulunmayan yeni nesil zaman senkronizasyonu çözümü, mevcut şebeke ekipmanlarının değiştirilmesine veya güncellenmesine gerek kalmadan, faz ve zaman senkronizasyonunun şebeke üzerinden iletimi için benzersiz avantajlar sunuyor. Bu teknoloji ile 5G'ye geçen operatörlerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan GPS/GNSS uydularının sinyal kesintilerine ve servis kayıplarına kökten çözüm üretilirken, küresel standardizasyon çalışmalarına 2025 yılında başlanılması planlanan 6G teknolojilerinin de senkronizasyon ihtiyacı karşılanabilecek. Türk Telekom ve Net Insight'ın 5G zaman ve frekans senkronizasyonu alanında geliştirdiği bu patentli teknoloji, ürünleştirilip Türkiye dahil tüm dünyaya pazarlanarak, özellikle telekomünikasyon, enerji, finans gibi sektörler için çözüm sağlayacak.