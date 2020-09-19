Türk Telekom'dan 74 bin 532 saatlik eğitim

Türk Telekom, insan odaklı anlayışıyla çalışanlarının kariyer gelişimlerine destek olmak ve mesleki becerilerine katkı sağlamak amacıyla, uzaktan eğitim süreçlerine devam ediyor. Türk Telekom Akademi'nin öncülüğünde yürütülen ‘Dijital Eğitimler' ile Mart-Eylül ayları arasında 526 farklı konuda74 bin 532 saatlik uzaktan eğitim verildi.

“Çalışanlarımızın ve gençlerin kariyer gelişimini destekliyoruz”

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Akademi olarak tüm çalışanlarımıza, ihtiyaç duydukları her konuda gelişim imkanı sağlıyoruz. Üniversiteli geçlerimize yönelik, Türkiye'nin ilk online Siber Güvenlik Kampı'nı düzenledik ve bu dönemde her yıl yüz yüze gerçekleştirdiğimiz START Stajım Gelişim Programı'nı da ilk kez online platforma taşıdık” diye konuştu.

Akademi çatısı altında birçok ilke imza atıldı

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom Akademi'de pazarlama, teknoloji, finans, satış gibi iş birimlerine yönelik iş okulları ve mesleki gelişim eğitimleri ile ‘Liderler Okulu', ‘İç Mentorluk' gibi programlar da online devam etti. Akademi'nin aylık güncellenen ‘Yetkinlik GelişimTakvimi'nde yenilikçi düşünme, çeviklik, duygusal zeka, zorlu koşullarda özyönetim yetkinlikleri anlatıldı. Yetkinliklerin her biri için 30 günlük ‘Gelişim Aksiyon Önerileri' ve sürecine özel bilgilendirici içerikler de çalışanlarla paylaşıldı. Teknoloji Kürsüsü ve Öğren Molası gibi canlı yayınlarla, alanında uzman isimler çalışanlarla buluştu. Telekoma yeni katılan çalışanların oryantasyon programı da ilk kez online platformda yapılarak 364 kişiye uzaktan eğitim verildi. Türkiye'nin ilk online Siber Güvenlik Kampı 24 üniversiteli gencin katılımıyla düzenlenirken Start Stajım Gelişim Programı 50 stajyerle ilk kez online platforma taşındı.