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Türk Telekom'dan ‘Anneler Günü'ne özel fırsat

Türk Telekom, Bi’Dünya Fırsat platformu kapsamında Anneler Gününe özel markalarla iş birlikleri gerçekleştirdi.

Türk Telekom, Bi'Dünya Fırsat platformu kapsamında Anneler Gününe özel markalarla iş birlikleri gerçekleştirdi.


Türk Telekom, gerçekleştirdiği marka iş birlikleriyle, ev tekstilinden, ayakkabıya, çiçekten seyahate birçok alanda, Anneler Günü'ne özel avantajlar sunacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; Türk Telekom bireysel müşterileri, 31 Mayıs'a kadar geçerli olan Anneler Günü özelindeki kampanyalar ile Boyner, Çiçeksepeti, Hotiç, Madam Coco ve Setur gibi birbirinden değerli markalardan cazip indirim ve fırsatlarla alışverişin keyfini yaşayacak.

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