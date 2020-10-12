İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Telekom'dan bir haftada ikinci galibiyet

Süper Lig’de deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaşan Türk Telekom, rakibini 97-88 mağlup etti.

Süper Lig'de deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaşan Türk Telekom, rakibini 97-88 mağlup etti.


ING Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü hafta mücadelesinde Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu. Maça iyi başlayan başkent temsilcisi, ilk çeyreği 31-22 üstün tamamladı ve soyunma odasına da 55-42'lük üstünlükle girdi.


Türk Telekom, üçüncü çeyrekte de etkili bir oyun sergiledi. Boyalı alanda Michael Eric'in sayılarıyla sonuca giden başkent ekibi, hakem molasına 67-53 önde girdi. Mola dönüşü iki takım da sayı kaydetti ve üçüncü çeyreğin sonucu 73-63 Türk Telekom lehine belirlendi.


Final çeyreğinde Türk Telekom, takım disiplininden kopmadı ve bitime dört dakika kala farkı 15 sayıya getirerek 89-74'lük üstünlüğü yakaladı. Hücumda ve savunmada sert bir görüntü çizen konuk ekip, müsabakadan 97-88 galip ayrıldı.


Türk Telekom, söz konusu sonuçla, Darüşşafaka Tekfen galibiyeti sonrası ING basketbol liginde aynı hafta içindeki ikinci galibiyetini aldı.



Hakemler: Erşan Kartal, Semih Vural, Hüseyin Çelik


Bahçeşehir Koleji: Jones 21, Perez 14, Green 29, Mükremin Deniz Kılıçlı 4, Aldridge 8, İsmet Akpınar, Hadi Özdemir 2, Burak Can Yıldızlı 8, Erkan Yılmaz, Rıdvan Öncel 2


Türk Telekom: Muhammed Mustafa Baygül 4, Dekker 20, Mcintyre 16, Wiltjer 22, Eric 15, Gani Erdi Gülaslan 3, Can Korkmaz 14, Samet Geyik 3, Göktuğ Baş


1. Periyot: 22-31 (Türk Telekom lehine)


Devre: 42-55 (Türk Telekom lehine)


3. Periyot: 63-73 (Türk Telekom lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.