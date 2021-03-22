Türk Telekom'dan çocuklara sanat eğitimi

Türk Telekom'un az gören çocuklar için hayata geçirdiği 'Günışığı' projesi kapsamında geçtiğimiz yıl 'Sanatın Günışığı Atölyeleri' ile başlayan program, bu yıl 'Sanatın Günışığı Eğitim Programı' adı altında devam edecek. Günışığı çocuklarına yönelik düzenlenen atölyelere ek olarak ‘Çevrimiçi Müze Turları' ile zenginleşen program, İstanbul Modern Sanat Müzesi iş birliğiyle yıl boyunca 10 atölye çalışması ve 4 çevrimiçi müze turu olarak gerçekleşecek.

Türk Telekom insan odaklı yaklaşımıyla sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam ediyor. Şirketin Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirdiği ‘Günışığı' projesi kapsamında az gören çocuklar sanatla buluşuyor. Türk Telekom ve İstanbul Modern iş birliğiyle hazırlanan Sanatın Günışığı Eğitim Programı'nda Günışığı Çocukları'na çevrimiçi sanat eğitimleri verilecek. Eğitimler kapsamında atölye çalışmalarının yanı sıra çevrimiçi müze turları da düzenlenecek.

Belirlenen kontenjan çerçevesinde şirket çalışanlarının çocuklarının da katıldığı eğitimlerde, çocukların, engelli ve engelsiz akranlarıyla sanat yoluyla kaynaşması hedefleniyor. Sanat tarihi ve sanatçılar hakkında bilgi sahibi olan çocuklar, çevrimiçi atölyelerde kendi çalışmalarını oluştururken üreticiliklerini geliştirme fırsatı buluyor. Çocuklar ayrıca düzenlenen sanat atölyeleri ve çevrimiçi müze turlarında İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'nda yer alan eserleri de tanıma fırsatı elde ediyor.