Türk Telekom'dan dünyaya teknoloji ihracı

Türk Telekom Grubu şirketi Argela'nın ABD'deki iştiraki Netsia'nın sunduğu patentli RIC teknolojisi, münhasıran Juniper'in ürün portföyüne entegre edilerek tüm dünyada mobil ağlara verimlilik ve esneklik sağlayacak.

Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncü firmalarından Türk Telekom ve güvenli yapay zeka tabanlı ağlar konusunda lider firmalardan Juniper Networks, 5G'yi destekleyen teknolojiler üzerine iş birliği yaptı. Anlaşma ile Türk Telekom Grup şirketlerinden Argela'nın (yeni nesil şebeke çözümleri sağlayan) ABD'deki iştiraki Netsia'ya ait Radyo Akıllı Kontrolcü (RIC-Radio Intelligent Controller) teknolojisi, Juniper tarafından daha da geliştirilerek Juniper'in orkestrasyon portföyüne entegre edilecek. Bu sayede hizmet sağlayıcılara uçtan uca ağ dilimlemeyi ve düzenlemeyi mümkün kılan güvenli, garantili bir hizmet deneyimi sunulması hedefleniyor. İmza töreninde konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, “Kapsamlı iş birliğimiz ile dünyaya teknoloji ihraç etme konusunda kararlılığımızı gösteren somut bir adım daha attık” dedi.

Türk Telekom'un dünyaya teknoloji ihracı yolunu açan iş birliği ayrıca, iki şirketin telekomünikasyon alanında dünyanın en önemli gündem maddelerinden olan 5G ve hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni nesil iletişim çözümleri konusunda teknoloji üretimi ve geliştirmelerini içeriyor.

“Türk mühendisliğinin başarısını dünyanın hizmetine sunuyoruz”

Önal, Küresel 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak en yeni RIC teknolojileri üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını belirterek, "Netsia'nın geliştirdiği yazılımlar, geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, ölçeklenebilir, esnek, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sağlıyor. Netsia'nın bilgi birikimi ve ürünleştirme kapasitesinin Juniper'in müşteri ağı ve coğrafi erişimi ile birleşmesiyle güçlü bir sinerji yakaladık. Juniper ve Netsia, şimdiden bu iş birliğimizi SDN özellikli genişbant erişim alanına genişletmenin yollarını aramaya başladılar bile. Şirket olarak, Türk mühendisliğinin başarısı olan ürünlerimizi dünyanın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Juniper Networks CEO'su Rami Rahim ise şöyle konuştu: "Şirket olarak, 5G uygulamaları için önümüzdeki on yılda doğru hizmet deneyimini sağlamanın anahtar önemde olduğuna inanıyoruz. Birinci sınıf RIC teknolojisinin geliştirilmesi ve entegrasyonu, uçtan uca ağ dilimleme ve yapay zeka odaklı hizmet deneyiminin gücünü birleştirerek bizleri bu vizyona bir adım daha yakınlaştırıyor. Türk Telekom ve Netsia ile olan dinamik iş birliğimizi, teknoloji geliştirmeye açık bir yaklaşım, uç hizmet noktalarında programlanabilir teknolojilerin önemi ve yerel bulut altyapısına doğru ilerlemeye dayanan ortak ilkeler üzerine kurduk. Kısacası, kurumlarımız bulutun ağ, ağın da bulut olduğu konusunda hemfikirler".

Afet anlarında çözüm sağlıyor

Verilen bilgiye göre, Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) teknolojisini operasyonel hale getiren kritik işleviyle RIC, dilimlenmiş mobil ağların bulut üzerinden akıllı denetimine olanak tanıyor. Artırılmış verimlilik ve esneklik sağlıyor. Bu yeni dilimleme teknolojisi, baz istasyonunu sanal olarak programlayarak istenilen baz istasyonuna istenen kapasitenin verilmesini sağlıyor. Bu sayede afet anlarında ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin aramalarını öncelikli hale getirmek ve sadece belli bir bölgenin kapasitesini artırarak başarısız aramaların önüne geçmek de mümkün olacak.

Küresel 5G ekosistemini güçlendirecek

İş birliği, Türk Telekom başta olmak üzere tüm operatörlerde açık ve akıllı 5G radyo altyapısının yayılımını sağlayarak Open RAN ve 5G ekosistemini güçlendirecek. Operatörlere, performans artışı, verimlilik ve ölçeklenebilirlik dahil pek çok operasyonel ve ticari fayda sağlayacak. Şirketin, tüm yeni nesil Open RAN ve 5G dağıtımını desteklemek amacıyla 2021 sonundan itibaren Juniper'in ürün ve çözümlerini ekosistemine dağıtması hedefleniyor. RIC teknolojisinin Juniper'in ürün portföyüne entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla Netsia'nın teknik alandaki uzman kadrosu da Juniper ekibine kalıcı bir şekilde transfer edilecek.