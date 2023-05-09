Türk Telekom'dan ilk çeyrekte 3,3 milyar TL'lik yatırım

Türk Telekom, 2023'ün ilk çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık yüzde 61'lik artışla 15,3 milyar TL'ye yükseltti. Şirket, yılın ilk çeyreğinde deprem bölgesi dahil olmak üzere toplam 3,3 milyar TL'lik yatırım harcaması gerçekleştirdi.

Türk Telekom, 2023 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketin konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 61 artarak 15,3 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK'ü (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr), yüzde 31,3 FAVÖK marjı ile 4,8 milyar TL olan şirketin ilk çeyrekteki net kârı ise 645 milyon TL oldu.

Yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısı 52,5 milyon olan şirketin, mobil abone sayısının 25,6 milyon, sabit genişbant abone sayısının 14,8 milyon olduğu ve fiber hane kapsamasının ise 2023'ün ilk çeyreği sonunda 31,6 milyon haneyi bulduğu belirtildi.

Yılın ilk çeyreğinde 3,3 milyar TL yatırım gerçekleştiren şirket, aynı dönemde konsolide gelirlerini yıllık yüzde 61'lik artışla 15,3 milyar TL'ye yükseltti. Şirket, yıl sonu beklentilerini, konsolide gelirlerinde yıllık artış yaklaşık yüzde 52-55 aralığı, FAVÖK'ü yaklaşık 23-25 milyar TL aralığı, yatırım harcamalarını ise yaklaşık 17-19 milyar TL aralığı olarak korudu.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Şubat ayında Türkiye'de yaşanan ve tarihimizde görülmemiş bir afet olarak adlandırılan depremleri hatırlatarak, “Bu süreçte; depremin etkilediği illerde iletişimin sürekliliğini sağlarken, aynı zamanda çalışanlarımız da dahil olmak üzere depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir dizi faaliyete odaklandık. 6 Şubat'taki afetlerin derin üzüntüsünü hâlâ yaşıyoruz. Biz de şirket olarak, bölgedeki yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Şirket olarak, milletimizin ortaya koyduğu gayret ve çaba ile hep beraber, aynı hassasiyetle hareket ediyoruz” dedi.

“İstihdam projemizle yeni işe alımlarımızda önceliği depremden etkilenen vatandaşlarımıza verdik”

Türkiye'nin 11 ilini etkileyen afetin, iletişimin sürekliliğini sağlamaktan bölge halkına destek olmaya, müşteri faaliyetlerinin hassas şekilde yürütülmesine kadar pek çok konunun yönetilmesini gerektirdiğinin altını çizen Ümit Önal, “Kaynakların doğru kullanımı ve lojistik unsurların verimli koordinasyonunun yanı sıra müşteri deneyimindeki üstün birikimimiz, son derece zorlu koşulların hâkim olduğu bir ortamda hızlı ve hedefe yönelik çözümler üretmemizi sağladı. Bu noktada; deprem sonrası, özellikle bölgede depremden etkilenen vatandaşlarımız için istihdam projesi gibi pek çok önemli adım attık. Bu adımlardan biri kuşkusuz başlattığımız istihdam projesi oldu. Bu süreçte, yeni işe alımlarımızda önceliği depremden etkilenen vatandaşlarımıza verdik. Mühendislerden teknikerlere, finans uzmanlarından stajyer kadromuza kadar her kademe ve pozisyondaki iş başvurularında önceliğimiz depremin etkilerini bir nebze olsa da azaltmaya çalışmak oldu. Bunun yanı sıra, depremden etkilenen illerimizde kurulan çadır kentler ve konteyner kentlerde fiber altyapımız üzerinden WiFi hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetimiz ile oradaki vatandaşlarımızın eğitimden sağlığa kadar pek çok ihtiyacını da karşılamış olduk. Ayrıca, bölgeye teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış tırımızı ulaştırdık. Türk Telekom Tırı'nda özellikle bölgedeki çocuklarımızın sosyal ve dijital becerilerini geliştirmek, aynı zamanda onlara moral ve motivasyon sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenledik. Atölye çalışmalarından, çocuk ve gençler için oyun faaliyetlerine, teknolojik uygulamalardan, film ve maç gösterimlerine kadar pek çok alanda etkinliklerin olduğu tır programımız ve bunun gibi pek çok faaliyetimiz, şirketimizin insan odaklı yaklaşımının en somut örneği olarak deprem bölgesinde kendini gösterdi” dedi.

Acil ihtiyaçları beraberinde getiren deprem sürecinin, müşteri davranışlarını da yeniden belirlediğine vurgu yapan Ümit Önal, “İlk çeyrek performansımız, beklenmedik durumların gerçekleştiği bu dönemde finansal öngörümüze paralel olarak yansıdı. Gelir artışında yıla olumlu bir yükseliş ivmesi ile başlamış olmamız müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimize olan artan ihtiyacını ve bağlılığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Fiber ağ uzunluğumuz 410 bin kilometreye ulaştı”

Birinci çeyrek itibarıyla fiber ağ uzunluğunun 410 bin kilometreye ulaştığını belirten Önal, “Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, son derece yüksek bir motivasyon ve özveri ile bu alandaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Altyapıdaki fiber yatırımlarımız sayesinde ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nda dijitalleşme noktasında bir adım daha ileriye taşıdık. FTTC (Saha Dolabına Kadar Fiber) abone sayımız 8,2 milyona ulaşırken, FTTH/B (Eve / Binaya Kadar Fiber) abone sayımız ise 3,6 milyona yükseldi. Sabit genişbant tabanında fiber abone payımız, bir önceki yıla kıyasla yüzde 71,2'den yüzde 79,8'e yükseldi. Fiber ağ uzunluğumuz 2023 birinci çeyrek itibarıyla 410 bin kilometreye yükseldi. Fiber ağımız 2022 birinci çeyrekteki 30,6 milyona kıyasla bu yılın ilk çeyreğinde 31,6 milyon haneyi kapsıyor” şeklinde konuştu.

Şirket enerji verimliliğine odaklandı, GES projelerini hızlandırdı

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları ve stratejik yatırım planları doğrultusunda karbon ayak izini azaltmak, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak ve finansal değer oluşturmak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum çalışmalarını hızlandıracaklarını aktaran Önal şöyle konuştu: “Yaptığımız başvuru sonucunda Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimize 317,8 MWe kurulu güç kapasite tahsisi ilan edilmiştir. Bu kapasite mevcut toplam elektrik tüketimimizin yaklaşık yüzde 50'sine tekabül ediyor. Bunun yanı sıra yapmış olduğumuz diğer kapasite başvurularına ilişkin değerlendirme süreçleri de devam ediyor. Bu gelişme, şirketimizin çevreye duyarlılığını, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kullanımını artırma potansiyelini güçlendiren bir dönüm noktası teşkil ediyor. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz girişimler ile sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirme yönünde önemli ilerleme kaydedeceğimize inanıyoruz.”