Türk Telekom'dan “İşin Geleceği Hackathonu”

Türk Telekom, genç yeteneklerin yenilikçi fikirleriyle yarışacağı, İşin Geleceği Hackathonu'nu düzenliyor. Gençler, Hackathon'da değişen iş yaşamına yönelik çözümlerle yarışacak. İlk üçe girenler ise toplamda 45 bin TL ödülün sahibi olacak.

Türk Telekom, genç yetenekleri ve yenilikçi fikirleri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, şirketin düzenlediği ‘İşin Geleceği Hackathonu'nda yurt içinden ve yurt dışından katılan gençler yarışacak. Etkinlik kapsamında, Covid-19 süreci ile iş dünyasında karşı karşıya kalınan problemler ve yenilikçi uygulama önerileri çevirim içi platformda ele alınacak.

İlk üçe 45 bin TL ödül

Bireysel veya en fazla dört kişilik takımlarla, iş geliştirme, tasarım ve proje yönetimi alanlarında yarışacak katılımcılardan dereceye giren üçüncüye 10 bin TL, ikinciye 15 bin TL, birinciye 20 bin TL olmak üzere toplamda 45 bin TL'lik ödül verilecek. Bir yıl boyunca Türk Telekom Santral Topluluk Merkezi'nde ücretsiz ofis imkanı sunulacak. Türkiye ve yurt dışından ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra üniversiteden en fazla iki sene önce mezun olmuş gençler 3-16 Mayıs tarihleri arasında yarışmaya başvuru yapabilecekler.