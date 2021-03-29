Türk Telekom'dan pandemiden etkilenen esnafa destek

Türk Telekom yeni ‘iş telefonu' kampanyasıyla esnafa desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda sabit hat satın alan esnaf, ilk altı ay 10 TL fatura ödemesi yapacak.

Müşterilerinin beklentileri ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmayı amaçlayan Türk Telekom, pandemi döneminden olumsuz etkilenen esnafa destek olmak amacıyla bir kampanya hazırladı.

Yapılan duyuruya göre kampanya kapsamında, Türk Telekom'dan iş telefonu alan yeni müşteriler ilk 6 ay 10 TL ödüyorlar. Sonraki 24 ay ise pakete göre değişen indirimli sabit fiyatlardan faydalanmaya devam ediyorlar. Kampanya kapsamında internet paketi satın alan müşteriler de limitsiz internet paketinden ilk 6 ay 10 TL ödeyerek faydalanıyorlar. Dört farklı paket seçeneğinin yer aldığı esnaf destek paketi, pandemi sonrasında da devam edecek.

Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Türk Telekom'un her zaman esnafın yanında olduğunun altını çizdi. Altan, “Pandemiden en çok etkilenenlerin başında esnafımız geliyor. Türk Telekom olarak herkes için erişilebilir iletişim ilkemizle, esnafımızın yükünü hafifletmek için bir kampanya başlattık” diye konuştu.