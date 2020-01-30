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Türk Telekom'dan Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçlık seri

Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde evindeki son maçında Polonya temsilcisi Polski Cukier Torun’u 13 sayı farkla 100-87 mağlup etti.

Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son maçında Polonya temsilcisi Polski Cukier Torun'u 13 sayı farkla 100-87 mağlup etti. Çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan Türk Telekom, ayrıca evinde çıktığı son 6 maçın da 5'ini kazanma başarısı gösterdi.


Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında Polonya temsilcisi Polski Cukier Torun'u ağırladı. Türk Telekom, maça hücumda etkili başladı. İlk sayılarını Muhammed Baygül'ün elinden elde eden Türk Telekom, ilk dört dakikada 9-3 öne geçti. Bu sürenin ardından özellikle Moustapha Fall'ın pota altından skor üretme başarısıyla farkı açan ev sahibi ekip 14-0'lık seri yakaladı. İlk çeyrek 30-14 temsilcimizin üstünlüğü ile geçildi.


Türk Telekom taraftarının da desteğini arkasına alarak, ikinci çeyreğe hızlı bir başlangıç yaptı. Konuk ekibin savunmadaki top kayıplarını iyi değerlendiren mavi-beyazlılar farkın kapanmasına izin vermedi. 15. dakika, 42-20 Türk Telekom üstünlüğü ile geçilirken ilk devre sonucu 57-31 olarak belirlendi.



Tüm oyunculardan skor katkısı


Üçüncü çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Türk Telekom, rakibini potaya yaklaştırmadı. Hücum riboundlarında da üstün olan taraf olan ev sahibi ekip, 25. dakikaya 67-41 önde girdi. Sayılarını devam ettiren Türk Telekom üçüncü çeyreği 76-55 önde tamamladı.


Son çeyrekte oyun disiplininden kopmayan mavi-beyazlılar karşılaşmadan 100-87 galip ayrılarak, 10 galibiyetle A Grubundaki liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 4 maçından da galip ayrılırken, evinde çıktığı son 6 maçtan 5'ini kazanarak önemli bir istatistiğe imza attı.


Muhammed Baygül 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Türk Telekom'da tüm oyuncular skor katkısı yaptı. Türk Telekom 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Strazbourg ile karşılaşarak grup maçlarını tamamlayacak.



Salon: Ankara


Hakemler: Saverio Lanzarani (İtalya), Marek Kukelcik (Slovakya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)


Türk Telekom: Johnson 9, Muhammed Baygül 18, Fall 16, Wiltjer 14, Campbell 15, Polat Kaya 2, Metin Türen 5, Şafak Edge 3, Harris 6, Egemen Güven 6, Enes Taşkıran 3, Efe Beşok 3


Polski Cukier Torun: Hornsby 6, Cel 8, Wright 19, Aminu 11, Gruszecki 8, Diduszko 2, Weaver 7, Perka 7, Schenk 8, Kulig 11


1. Periyot: 30-14 (Türk Telekom lehine)


Devre: 57-31 (Türk Telekom lehine)


3. Periyot: 76-55 (Türk Telekom lehine)

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