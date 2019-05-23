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Türk Telekom'dan yeni tarife duyurusu

Türk Telekom, faturalı hat sahipleri için yeni bir tarifenin devreye alındığını duyurdu.



Türk Telekom, ‘Herkes Telekom'da, Türk Telekom'da diyerek, ‘Elini korkak alıştırma' isimli yeni tariflerini müşterilerine sundu. Yapılan şirket açıklamasına göre söz konusu tarife bol internet ve dakika içeriyor. Yeni bir faturalı hat almak isteyen, numarasını Türk Telekom'a taşımak isteyen ya da Türk Telekom faturasız hattan faturalıya geçmek isteyen tüm müşteriler, 1000 dakika ve 1000 SMS'in yanı sıra, ihtiyaçlarına göre 3 GB'dan 15 GB'a kadar farklı data seçeneklerinden faydalanabiliyor.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal; “Türkiye'nin numara taşıma lideri olarak, her zaman müşterilerimizi dinliyor, onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla, mobil abonelerin, kullandıkları tarifelerin isminden çok içerdiği GB'lara odaklandıklarını gözlemledik. Buradan yola çıkarak, herkese ve her duruma uygun bol internet ve dakika içeren yeni avantajlı tarifelerimizi hayata geçirdik. Herkesi, 1000 dakika ve 1000 SMS'e ek olarak farklı GB seçenekleri sunduğumuz ‘Elini Korkak Alıştırma Tarifeleri'nden faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

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