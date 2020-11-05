Türk Telekom'dan yılın 9 ayında güçlü büyüme

Türk Telekom'un net kârı, halka arzdan bu yana en yüksek 9 aylık artışla, yılın ilk 9 ayında 2 milyar TL'yi aştı. Toplam abone sayısı da 49,5 milyon oldu.

Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, 2020'nin ilk 9 ayını rekor büyüme ile kapattı. Yüzde 19 büyüme ile 20,6 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom'un 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk 9 aylık net kârı 2 milyar TL'yi aştı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ilk 9 ayda 9,7 milyar TL'ye ulaşan Türk Telekom'un FAVÖK marjı ise yüzde 47 olarak açıklandı. Yatırım harcamaları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 4 milyar TL'ye yükseldi.

Ümit Önal: “İzmir depremi bizleri derin üzüntüye boğdu”

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, “Maalesef, geçtiğimiz hafta yaşadığımız İzmir depremi bizleri derin bir üzüntüye boğdu. Bu toprakların bir değeri olarak, vatandaşımızın iyi günde kötü günde her zaman yanında olmak, ihtiyaçları için özveride bulunmak bizim millî sorumluluğumuz Bu sorumlulukla Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibimiz (TTAKE) ile arama-kurtarma faaliyetlerine etkin destek verdik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Ümit Önal: “3. çeyrek performansımız liderliğimizi pekiştirdi”

Önal, “2020'nin 3. çeyrek performansını başarıyla geride bıraktık. Üçüncü çeyrekte de çekirdek şebekemiz üzerine yüklenen ilave yoğun trafikle artan iletişim talebinin üstesinden gelerek kesintisiz iletişimi devam ettirdik. Ülkenin her bir köşesine ulaşan güçlü fiber ağımızı 321 bin kilometre uzunluğa çıkardık. Fiberdeki lider pozisyonumuzu 5G ve dijital teknolojilere aktararak bu yolculukta Türkiye'yi öncü yapmaya kararlıyız” diye ifade etti.

“Büyüme, verimlilik ve nakit akışına odaklanıyoruz”

Önal şöyle konuştu: “Net Borç/FAVÖK oranımız 602 milyon TL temettü ödemesine ve çeyrek içerisinde TL'nin USD ve EUR karşısında ortalama yüzde 16 değer kaybetmesine rağmen 3. çeyrekte 1,35x seviyesine ulaştı. Yabancı para net açık pozisyonumuz, 3. çeyrekte 211 milyon USD'ye geriledi. Türkiye'nin fiberleşmesi ve dijitalleşmesi için uzun vadeli yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hissedarlarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için büyüme, operasyonel verimlilik ve güçlü nakit akışı sağlamaya odaklanmayı sürdürüyoruz.”

“Sabit genişbant bir kez daha büyüme motorumuz oldu”

Sabit genişbanttaki üstün performanslarının, okula dönüş sezonu ve evden çalışma modelinin devamıyla 3. çeyrekte de sürdüğünü vurgulayan Önal şöyle devam etti: “Eylül ayında gördüğümüz rekor genişbant satışı, uygulama yetkinliklerimiz ve operasyonel kabiliyetlerimiz için önemli bir sınav oldu. Sabit genişbant abonelerimizin toplam veri kullanımı, 2020'nin ilk dokuz ayında geçen yıla göre yüzde 50 artış gösterdi.”

“İştiraklerimiz yüzde 60'dan fazla büyüme kaydetti”

Önal, “Türk Telekom Grubu iştiraklerimizin de katkıları yüksek oldu. İştiraklerimiz Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI'ın grup dışından elde ettikleri gelirler, bu çeyrekte yıllık yüzde 60'ten fazla büyüme kaydetti. Yalnızca dışarıya olan bağımlılığımızı en aza indirmekle kalmayan iştiraklerimiz, bize belirli ürün ve servislerde önemli miktarlarda maliyet tasarrufu ve süreklilik sağlıyor” diye konuştu.

“2020 öngörümüzü yukarı yönlü revize ediyoruz”

Yaşanan kontrollü normalleşmenin piyasalara olumlu etkisini 9 aylık performanslarına güçlü bir şekilde yansıttıklarını ifade eden Önal, “2020'nin ilk 9 ayındaki finansal performansımız ve son çeyrek görünümü, 2020 öngörümüzü yukarı yönlü revize edebileceğimiz bir ortam oluşturdu. Buna bağlı olarak, 2020 yılı için yıllık yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 13 milyar TL FAVÖK ve yaklaşık 6,6 milyar TL yatırım öngörüyoruz” dedi.

Toplam abone sayısı 49,5 milyona ulaştı

Son on iki ayda 1,9 milyon net abone kazanan Türk Telekom, yılın ilk 9 ayında toplam abone sayısını 49,5 milyona taşıdı. Sabit genişbant internet aboneleri, yılın ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla halka arzdan bu yana en yüksek ilk 9 aylık abone kazanımını kaydederek toplam 12,8 milyona yükseldi. Fiyatlama, yeni abone kazanımları ve üst pakete geçişlerle desteklenen sabit genişbant ARPU 3. çeyrekte, yıllık bazda yüzde 14 artarken fiber abone sayısı yılın ilk 9 ayında, yıllık yüzde 30'un üzerinde artış ile 5,2 milyonu aştı. Mobil abone sayısı yılın 3. çeyreğinde 269 bin net artışla 23,1 milyona ulaşırken LTE abonelerinin aylık ortalama data kullanımı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 yükselişle 9,1GB oldu. Sabit seste, yeni 159 bin net abone ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek 3. çeyrek net abone artışı kaydedildi.