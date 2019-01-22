Türk Telekom'un amatör sporcuları 2018'e 192 madalya sığdırdı

Türk Telekom'un desteklediği Türk Telekom Amatör Spor Kulübü sporcuları çalışmalarının karşılığını aldı ve 2018 yılını 192 madalya ile tamamladığını açıkladı.

Türk Telekom'un desteklediği Türk Telekom Amatör Spor Kulübü sporcuları çalışmalarının karşılığını aldı ve 2018 yılını 192 madalya ile tamamladığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; sporun gençlerin gelişimine sağladığı katkıdan yola çıkarak, 44 ilde 45 spor kulübü ile 5 binden fazla sporcuyu destekleyen şirketin amatör sporcuları badminton, wushu, yüzme, voleybol, atletizm, okçuluk, bisiklet, judo, güreş, kort tenisi, karate, voleybol, masa tenisi, teakwondo, boks branşlarında ulusal ve uluslararası turnuvalarda mücadele etti.

En çok madalya Sivas'tan geldi

Sivas Türk Telekom Spor Kulübü 2018 yılında 67 madalya ile birinci sırayı alarak büyük bir başarıya imza attı. Sivas'taki kulübün sporcuları wushu, yüzme, voleybol, atletizm, okçuluk, bisiklet ve judo branşlarında 29 altın, 21 gümüş ve 17 bronz madalyanın sahibi oldu.

Güreş branşında mücadele eden ve milli takımda Türkiye'yi de temsil eden Burdurlu sporcular 10 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. İzmirli sporcular kort tenisi ve karate branşlarında 15 madalya, Erzurumlu sporcular masa tenisi ve voleybol branşlarında 12 madalya, Amasyalı sporcular teakwondo branşında 8, Sakaryalı sporcular halter ve bisiklet branşında 5, Eskişehirli sporcular yüzme branşında 3 madalya kazandı. Ankara Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları judo branşında 2 adet bronz, Zonguldaklı sporcular boks branşında 1 altın madalya kazanırken Malatya Türk Telekom Spor Kulübü futbol takımı ise lig şampiyonluğuna ulaştı.

Milli Badmintoncu Bengisu Erçetin dünya sıralamasında ikinci oldu

Türk Telekom Amatör Spor Kulübü sporcularının en çok madalya kazandıkları branş Badminton oldu. Aynı zamanda Milli takımda da ülkemizi temsil eden sporcular 2018 yılında 60 madalya kazandı. Amatör kulüp sporcularında Bengisu Erçetin gösterdiği üstün başarılar sonucunda Dünya Gençler Sıralamasında ikinciliğe yükseldi.