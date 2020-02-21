Türk Telekom'un amatör sporcularından 83 madalya

Türk Telekom'un, 10 yıldır destek verdiği 6 bine yakın sporcu, 2019 yılında 29'u altın, 28'i gümüş ve 26'sı bronz olmak üzere toplam 83 madalya kazandı.

Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri arasında en çok madalya elde eden iller listesinde ilk üçte, sırasıyla Erzincan, Ankara ve Sivas yer aldı. Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları badminton dalında kazandıkları 34 madalya ile temmuz ayında yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya yolunda da önemli bir ilerleme kaydetti.

Masa tenisinden tekvandoya, bokstan karateye kadar birçok branşta 83 madalya elde eden Türk Telekom takımları şöyle:

- Ankara Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları, karate ve masa tenisi branşlarında 12 madalya

- Sivas Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları, atletizm ve judo branşlarında 10 madalya

- Amasya Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları, tekvando branşında 8 madalya

- Hatay Türk Telekom Spor Kulübü, boks branşında, 2019 yılında Türkiye'de düzenlenen uluslararası şampiyonada 7 madalya

- Elazığ Türk Telekom Spor Kulübü, boks branşında iki sporcusu ile 2019 yılında 3 madalya

- İzmir Türk Telekom Spor Kulübü, 2019 yılında karate ve tenis branşlarında 1 adet altın ve 2 adet gümüş madalya ile birlikte toplam 3 madalya

- Sakarya Türk Telekom Spor Kulübü, bisiklet, triatlon ve halter branşlarında 3 madalya

- Burdur Türk Telekom Spor Kulübü, güreş branşında 3 madalya