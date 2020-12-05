Türk Telekom'un gönüllüleri 81 ilde

Türk Telekom, gönüllüleriyle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde yaptığı çalışmalarla 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'ne dikkat çekiyor. Şirketin görme engelliler için hayata geçirdiği ‘Kitaplara Ses' uygulaması, ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projesi ve ‘Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE)' hayatlara dokunuyor.

Türk Telekom, gönüllülük esasına dayanan çalışmalarıyla Türkiye'nin 81 ilinde hayatlara dokunmaya devam ediyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, “180 yıldır bu toprakların bir değeri olarak, ülkemizin dört bir köşesini yeni teknolojilerle kuşatmaya gayret ederken en büyük önceliğimiz her zaman insan oldu. İşte bu yüzden 81 ilimizdeki çalışanlarımız ve gönüllülerimiz ile iyi günde kötü günde herkesin yanında olmayı, hayatını kolaylaştırmayı önemsiyor, bunun sorumluluğunu taşıyoruz” diye konuştu.

Önal, açıklamasına şöyle devam etti: “Görme engelliler için herkesin gönüllü kitap seslendirebileceği ‘Kitaplara Ses' uygulaması, gönüllü genç eğitmenlerimizin dijital pazarlama eğitimi verdiği ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projemiz ve TTAKE, bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz projelerin başında geliyor”.

Kitap seslendirmekten doğal afete müdahale etmeye kadar uzanan bir gönüllülük yolculuğu

Görme engelli kitapseverlerin daha çok sesli içeriğe ulaşması için geliştirilen ‘Kitaplara Ses' uygulamasında yaklaşık 500 bin sayfa kitap, 30 bine yakın gönüllü tarafından seslendirildi. İkinci aşamasına geçilen ve bugüne kadar 3 bin 500 kadına dijital pazarlama eğitimi verilen ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projesinin eğitimlerine 70 gönüllü eğitmen destek verdi.

Verilen bilgiye göre şirket çalışanlarının, 2010 yılında gönüllülük esasıyla bir araya gelerek kurduğu TTAKE ise Türkiye genelinde11 bölgede 150 gönüllü çalışana ulaştı. AFAD ile koordineli bir şekilde çalışan TTKAE, acil müdahale gerektiren durumlarda olay yerine çok hızlı şekilde ulaşarak, arama ve kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor. TTAKE, Van Erçiş depreminden Trabzon ve Samsun'da yaşanan birçok ‘sel baskınına', Bafra'da düzenlenen ‘Kapıkaya Fest'teki arama kurtarma çalışmasından Samsun'daki ‘Balkan Tatbikatı'na, Erzincan, Elazığ ve İzmir depremlerine kadar birçok doğal afette, toplumsal olaylarda görev başında oldu. Diğer yandan şirket çalışanları, Türkiye'nin en büyük kurumsal kan gönüllüleri ağından birini oluşturuyor. Kurulan ‘Kan Gönüllüleri Platformu' sayesinde 81 ildeki ‘Kan Gönüllüsü' olan çalışanlarla, ihtiyaç sahibi çalışanlar en hızlı şekilde buluşturuluyor.