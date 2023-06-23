Türk toplumuna hakaret eden Cihan Kolivar mahkeme çıkışı rahat tavırlarıyla dikkat çekti

Katıldığı televizyon programında topluma hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanıp daha sonra tahliye edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın 9 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın ardından rahat tavırlarıyla dikkat çeken Kolivar ‘'Bir şey olmadı'' diyerek salon önünden ayrıldı.

Katıldığı bir televizyon programında ‘ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir, bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor' şeklinde sözler söyleyen ve 3 ayrı suçtan 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 17.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cihan Kolivar ve avukatı hazır bulundu.

‘'Müvekkilin mücadelesi ruhsatsız fırınlarladır''

Duruşmada sanık avukatı Bilge Çiftçi, önceki savunmalarını tekrarladıklarını söyleyerek, ‘'Müvekkilin Türk milletine hakaret etme kastının olmadığını, birçok yayında bunu dile getirdiğini daha önceki savunmalarımızda belirtmiştik. Bununla ilgili müvekkilin yapmış olduğu açıklamayı içeren video kaydını sunduk. Müvekkilin daha önceki beyanlarında ilçe belediyelerle ilgili, ilçe belediyeleri kast ederek söylemlerde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı'na yönelik olmadığını belirtmiştir. Müvekkilin mücadelesi ruhsatsız fırınlarladır. Sunduğumuz video kayıtlarının çözümünün yaptırılmasını ya da celse arasında incelenmesini talep ederiz. Yargılama sonunda da müvekkilin beraatını talep ederiz'' ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini ve dosyaya sunulan video kayıtlarının çözümünün yaptırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, söz konusu video kayıtlarının bilirkişi aracılığıyla çözümlerinin yaptırılmasına ve sunulan delillerin celse arası incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Cihan Kolivar rahat tavırlarıyla dikkat çekti

Duruşmanın ardından rahat tavırlarıyla dikkat çeken Kolivar, kendisinden açıklama bekleyen basın mensuplarına ''Bir şey olmadı'' şeklinde yanıt vererek mahkemeden salonundan ayrıldı.

Olayın geçmişi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" demişti. Kolivar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma neticesinde önce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, daha sonra ise tahliye edilmişti.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede şüpheliye ait sosyal medya hesabı üzerinden 4 Nisan ve 23 Eylül tarihinde yapılan paylaşımlar da yer aldı. İddianamede, şüpheli Kolivar'ın doğrudan Türk milletine yönelen hitabı ve topluma yönelik söylenen ‘Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor' şeklindeki sözleri dikkate alındığında, şüphelinin Türk Milletini aşağılama kastıyla hareket ettiği kaydedildi. Ayrıca iddianamede, şüphelinin bununla birlikte hakaret içerikli sözlerini televizyon kanalında yayınlanan bir programda sarf etmesi ve programın çok sayıda kişi tarafından izlenmiş olması nedeniyle suçta aleniyet unsurunun da bulunduğu aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Cihan Kolivar'ın ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama', ‘Cumhurbaşkanına hakaret' ve ‘Türk Milletini alenen aşağılama' suçlarından toplamda 2 yıl 5 aydan 9 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.