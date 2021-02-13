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Türk ve Japon müzikleri aynı sahnede buluştu

Beyoğlu Belediyesi kültür sanat programları kapsamında düzenlenen ‘Müzik ve Söyleşi’ etkinliği, Japonya’nın yöresel müzikleri ile Türk müziğine özgü parçaları aynı sahnede buluşturdu.

Beyoğlu Belediyesi kültür sanat programları kapsamında düzenlenen ‘Müzik ve Söyleşi' etkinliği, Japonya'nın yöresel müzikleri ile Türk müziğine özgü parçaları aynı sahnede buluşturdu.


Beyoğlu Belediyesi tarafından korona virüs salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen kültür sanat programları Şubat ayında da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Beyoğlu Kültür Sanat isimli sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla buluşturulan programlar kapsamında Türk ve Japon müziğini buluşturan ‘Müzik ve Söyleşi' etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen ut sanatçılarından Doç. Dr. Enver Mete Aslan ile Japonya'nın geleneksel çalgısı koto enstrümanı sanatçısı Atsuko Suetomi'nin aynı sahneyi paylaştığı etkinlikle izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuldu.


Japonya'nın yöresel müzikleri ile Türk müziğine özgü parçaların bir arada çalındığı programda izleyiciler, ülkelerin dostluğundan müziklerin dostluğuna uzanan ut ve koto enstrümanlarının birbirinden güzel parçalarından oluşan repertuarı dinleme fırsatı buldu. Türkiye ile Japonya arasındaki köprülerin dostluk ve müzik vasıtasıyla güçlendirilmesine katkıda bulunan etkinlikte, katılımcılar usta sanatçılarla gerçekleştirilen hoş sohbetle de keyifli bir zaman geçirdiler.

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