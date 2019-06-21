Türk ve Suriyeli ressamların ortak sergisine büyük ilgi

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Sanat'da yapılan serginin açılış davetine pek çok ünlü isim de katıldı. İnci Aksoy, Oğuz Satıcı, Mukaddes Akca, Yasemen Çavuşoğlu ve milli rallici Burcu Çetinkaya da oğlu Mehmet Celal Bucak ile davete katılan isimler arasındaydı. Çetinkaya, ‘Suriye denince savaş, acı ve siyaset akla geliyor. Oysaki Suriyeli çok değerli iş adamları ve sanatçılar var. Sergi, bunu göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Sanatın evrensel dilini ve tüm insani yanını bugün burada gördük. Sanat mutluluğu paylaşmaktır' dedi.

Damsco Group'un ev sahipliğinde düzenlenen 20 - 22 Haziran tarihleri arasında gezilebilecek sergide yer alan eserler, davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Sergide yer alan 20 eserden eserden 7'si açılış davetinde alıcı buldu. Suriyeli sanatçılar Abdullatif Aljeemo, Khayyam Zedan ile Türk sanatçılar Kadir Ablak ve Huri Kiriş'in eserlerinin yer aldığı karma serginin sonunda elde edilecek gelirin bir bölümü Türkiye Meme Vakfı'na bağışlanacak.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen, “İki Kültür Dört Renk sergisi bir uluslararası sanat buluşması olarak çok değerlidir. İki farklı ülkeden dört farklı sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, geçmişe ve bugüne dair imgelerin sanatçılar eliyle hem poetik hem de politik bir izlekten bakılmasına, bununla birlikte mekân, şehir, hafıza, doğa ve hız gibi bireyi çevreleyen unsurların farklı yorumlamalarla izlenmesine imkân hazırlıyor' dedi

Soyut eserleri ile bilinen Suriyeli ressam Khayyam Zedan, bulunduğu coğrafyadaki zorlu yaşam koşulları, kaos ve acıyı resmederken, ‘geleceğe dair umut ışığını da tuvallere yansıttığını vurguladı. Abdullatif Aljeemo ise eserlerinde dünyanın neresinde olursa olsun her kim kaygı, endişe ve yaşama güçlüğü çekerse, bu, tüm dünyanın endişesi olmalıdır' diyor. Duyguların ortak olmasına dikkat çeken sanatçı, eserlerinde coğrafi sınırları ortadan kaldırarak insana ve insani duygulara odaklanıyor.

Sosyal gerçekçiliği çağdaş bir bakış açısı ile yorumlayan Kadir Ablak, kentlerin anatomisini tuvallere yansıtırken, kalabalıklar içerisinde yalnızlaşan insana dikkat çekiyor... İnsanın yaşam alanı üzerinden insani duyguları vurgulayan sanatçı, kent kültüründe bireyselleşen hayatları ve yok olmaya başlayan insani duygulara fırçasıyla hayat veriyor.