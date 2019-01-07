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Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Türk ve Yunan polisinin Atina’nın Pire Limanı’nda gerçekleştirdiği ortak operasyonda milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi.

Türk ve Yunan polisinin Atina'nın Pire Limanı'nda gerçekleştirdiği ortak operasyonda milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yunanistan polisi ile ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Atina'nın Pire limanında gerçekleştirilen operasyonda Lazkiye limanından yola çıkan ve Hırvatistan üzerinden Türkiye'yi geçerek Dubai'ye ulaşacak bir gemide baskın düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 23 tonluk kurşun levhalar içine gizlenmiş milyonlarca uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.

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