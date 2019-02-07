Türk yapı sektörü dünyanın en büyük fuarında buluştu

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), dünyanın en büyük yapı malzemeleri fuarı olan Bau München Fuarı'na hem Türk yapı malzemeleri sektörü ile info stant katılımı gerçekleştirdi hem de İDDMİB üyesi firmalardan oluşan sektörel ticaret heyeti düzenledi.

İDDMİB bünyesinde faaliyet gösteren Türk yapı malzemeleri sektörü, Almanya'nın Münih şehrinde iki yılda bir düzenlenen ve sektörün en eski ve en büyük fuarı olan Bau Munchen fuarına sektör tanıtım standı ile katıldı. 66 Türk firmasının da yer aldığı fuarla ilgili görüşlerini açıklayan Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Serdar Urfalılar, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, İsrail, Çin ve Hindistan başta olmak üzere katılımcılarla buluştuklarını ifade etti. Fuara 45 ülkeden 250 binden fazla ziyaretçinin geldiğini kaydeden Urfalılar, bunların 70 bin kadarının mimar, müteahhit ve satın almacı olduğuna dikkat çekti.

Yüzlerce firma sırada

Sektörel tanıtım standını Türkiye Münih Başkonsolosu Mehmet Günay ile Türkiye Ticaret Ataşesi Ayman Ertem Çoban'ın da ziyaret ettiğini kaydeden İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, kendilerinin de İDDMİB Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte bütün Türk firmalarının standlarına ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Yapı malzemeleri sektörü olarak Bau München gibi prestijli bir fuarda yer alan Türk firmalarına destek olmak ve yer alamayan Türk firmalarının da tanıtımını yapmak için Almanya'ya gittiklerini anlatan Öztiryaki, "Hali hazırda dünyadan yüzlerce firma bu fuarda yer alabilmeyi beklerken, Türkiye'den ise 35'e yakın firma bekleyen firmalar arasında bulunuyor. İhracatçı Birliği olarak sektör çerçevesinde yer aldığımız fuarlarda hem Türkiye imajını yerleştirmek hem de tüm dünyadan gelen uluslararası ziyaretçilerin algılarında yer edinmeyi hedefliyoruz" dedi.

Almanya'ya giden sektörel ticaret heyetinde ise metal sektöründe faaliyet gösteren 10 firmadan 11 firma temsilcinin yer aldığını ve İDDMİB Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu ile Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ayşegül Çapan'ın da heyete eşlik ettiğini anlatan İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Heyetin ilk günü BMW fabrikasına tur düzenlendi. İkinci gün Messe Munich ICM binasında 9 firmanın katılımıyla 37 adet ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Üçüncü gün ise Bau Munich 2019 Yapı Fuarı ziyaret edildi. Fuar ziyareti ile katılımcı firmalar satın almacılarla biraraya gelerek önemli görüşmeler gerçekleştirdi" dedi.

Sektör ihracatı yüzde 17 arttı

Öte yandan, yapı sektörü ile ilgili rakamları paylaşan Serdar Urfalılar, sektörün geçtiğimiz yıl miktarda yüzde 7'lik bir ihracat artışı kaydettiğini söyledi.

Değerde ise yüzde 17'lik artışa ulaştıklarını kaydeden Urfalılar, toplam ihracatın 22 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, "Değer olarak en fazla ihracatı yapılan ürün grubu demir çelik bazlı ürün grubundan tel ve çit, örgü kafes ürün grupları ve prefabrik yapı ürün grupları olarak sıralanıyor. En çok ihracat yaptığımız ülkeler ise Almanya, İngiltere ve Amerika" ifadelerini kullandı.