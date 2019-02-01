Türk yarış pilotu 'yerli hızlı ve öfkeli' için klip çekti

Türkiye'nin Formula 1 pisti İstanbulpark'ta defalarca mücadele eden motor sporları yarışçısı Erdem Genç, iş ve spor dünyasının ardından çıkardığı yeni albümüyle müzik dünyasına da adım attı.

Otomobil sporlarına olan ilgisinin yanı sıra şirketlere verdiği motivasyon eğitimleri ile da adından söz ettiren Erdem Genç, kişisel gelişim üzerine yaptığı akademik çalışmalarını, müzik ve motor sporlarına olan tutkusunu 'Motivasyon' adını verdiği rock müziği albümünde bir araya getirdi.

Motivasyon 1 Şubat'ta başladı

Yaklaşık 15 yıldır özel şirketlere verdiği motivasyon eğitimleriyle iş dünyasının sevilen yüzlerinden olan Erdem Genç'in ilk albümü 'Motivasyon' 1 Şubat'ta çıktı. Lise yıllarından beri müzikle uğraşan Genç, albümünde rock solistliğinin yan sıra perküsyon da çalıyor. Yedi parçalık rock müziği türündeki albüm, barındırdığı elektronik öğeler itibariyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığı açıklandı. Albüme adını veren 'Motivasyon' dışında yer alan diğer şarkıların ismi şöyle: "Engel Olma, Bedeni Mahvet, Benim İçin Sen Ağlama, Sandığın Aşk, Kim Ne Derse Desin".

Ayrıca; ilk klibini albümle aynı adı taşıyan Motivasyon şarkısına çeken genç sanatçının albümünde bu şarkının 'Motivation' adlı İngilizce versiyonu da bulunuyor.

İlk klibin teması: 'yerli hızlı ve öfkeli'

Yapılan açıklamada; İstanbulpark'ta Silver Cup liginde yer alan, TOSFED lisanslı yarış pilotu Erdem Genç müzik ve otomobil sporları tutkuları bu klipte birleştirdi. 'Motivasyon' şarkısının klibindeki performans sahneleri Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekilirken iki güçlü spor otomobille çekilen yarış sahneleri ise üçüncü köprü yolunda, insansız drone desteği ile yapıldı. Klipte çalışanlarına zulüm eden kötü patron Teoman'a, Erdem meydan okuyor ve hesaplaşmalarını bir araba yarışıyla yapıyorlar. Mağdur kızın başlattığı yarış sürpriz sonla bitiyor.

Barcelona ve boks klipleri yolda

Müzikseverlere sürpriz niteliğinde iki şarkının klip çalışmalarına da başlayan Erdem Genç, bir sonraki kliplerinden ise şu sözlerle bahsetti: "Kliplerin biri Barcelona'da, diğeri bir boks stüdyosunda çekildi. Post prodüksiyon işlemleri bitirilmesinden sonra bu iki klipte önümüzdeki aylarda yayınlanacak".